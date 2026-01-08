Así quedó el precio de la visa americana tras fuerte caída del dólar en Colombia

La reciente fluctuación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia ha traído un alivio financiero significativo para las personas que planean viajar al exterior.

Tras la notable caída de la cotización del dólar frente al peso colombiano —que ubicó la moneda estadounidense cerca de los $3.132,42 pesos—, el costo equivalente en moneda local para solicitar la visa de turismo y negocios (B1/B2) para ingresar a los Estados Unidos registró una rebaja considerable en comparación con meses anteriores.

Aunque las tarifas consulares fijadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se mantienen congeladas en dólares, el fortalecimiento de la divisa colombiana permite que los solicitantes paguen una cifra significativamente menor en pesos al momento de tramitar el recibo de pago o la tarifa MRV (Machine Readable Visa).

El valor de la visa B1/B2 en pesos colombianos

La tarifa oficial para la solicitud de la visa B1/B2 sigue estando estipulada en US$185. Sin embargo, con el ajuste a la baja en la tasa de cambio oficial, el valor aproximado que deberán desembolsar los colombianos se ubica sobre los $579.498 pesos colombianos.

Este monto representa un descenso considerable respecto a los periodos en los que el dólar rondaba los $4.000 pesos o más, momentos en los que el mismo trámite superaba los $740.000 pesos.