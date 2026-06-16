¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de junio de 2026! Atento al reporte oficial

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores desde las primeras horas de este 16 de junio de 2026.

De acuerdo con el monitoreo, el primer movimiento telúrico ocurrió a las 12:05 de la madrugada y fue en Valle del Cauca.

¿Dónde han sido los demás epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor reportado en Colombia hoy 16 de junio de 2026

12:05 a.m.

Epicentro: Palmira, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Candelaria (Valle del Cauca), a 11 de Palmira (Valle del Cauca) y a 13 de Yumbo (Valle del Cauca).

¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 16 de junio de 2026?

12:17 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 124 kilómetros de Francisco Pizarro (Nariño), a 127 de Mosquera (Nariño) y a 132 de San Andrés De Tumaco (Nariño).

12:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

12:26 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Sabana De Torres (Santander), a 25 de La Esperanza (Norte De Santander) y a 25 de El Playón (Santander).

12:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

1:56 a.m.

Epicentro: Río Iro, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 62 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Río Iró (Chocó), a 12 de Tadó (Chocó) y a 14 de Condoto (Chocó).

2:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

3:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

11:20 a.m.

Epicentro: Simacota, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de El Carmen De Chucurí (Santander), a 35 de Santa Helena Del Opón (Santander) y a 35 de Puerto Parra (Santander).