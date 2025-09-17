CANAL RCN
Colombia

¡Una gran cantidad de temblores se sintieron en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025! Esto se reportó

¿En dónde han sido los temblores que se han presentado este 17 de septiembre? Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
01:32 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, a lo largo de este 17 de septiembre de 2025, ha reportado al menos 10 temblores.

Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 2.7 y se han sentido en varios municipios. ¿Será que su zona fue una de las reportadas? Entérese de los detalles completos en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más fuerte en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025

  • 12:19 p.m.

Epicentro: Jamundí, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 123 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Jamundí (Valle del Cauca), a 22 de Buenos Aires (Cauca) y a 29 de Puerto Tejada (Cauca).

Estos han sido los otros temblores en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025

  • 12:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 12:25 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 17 de Jordán (Santander).

  • 1:39 a.m.

Epicentro: El Carmen, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Carmen (Chocó), a 13 de Ciudad Bolívar (Antioquia) y a 23 de Salgar (Antioquia).

  • 2:36 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 121 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de La Paz (Santander), a 10 de Aguada (Santander) y a 13 de Chipatá (Santander).

  • 2:48 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

  • 4:56 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

  • 5:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 6:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

  • 6:39 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 8 de Betulia (Santander) y a 19 de San Vicente de Chucurí (Santander).

  • 1:07 p.m.

Epicentro: Alto Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

 

