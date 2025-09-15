CANAL RCN
Colombia

ATENCIÓN: ¡hubo un fuerte temblor en Colombia en el comienzo de este 15 de septiembre de 2025!

El epicentro fue muy cerca de Bogotá, la capital del país. Descubra los detalles reportados por el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
08:23 a. m.
Este 15 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombia identificó un temblor que se sintió fuertemente en varios municipios de Colombia.

El epicentro fue muy cerca de Bogotá, la capital del país, exactamente en Fúquene, Cundinamarca.

Además, en las primeras horas de la mañana de este lunes, la entidad ha reportado tres temblores más. ¿En dónde han sido? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esto se conoció del fuerte temblor que se reportó en Colombia hoy 15 de septiembre de 2025

  • 12:53 a.m.

Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 8 de Susa (Cundinamarca) y a 12 de Lenguazaque (Cundinamarca).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 15 de septiembre de 2025

  • 01:51 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 11 de Dabeiba (Antioquia) y a 27 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 4:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

  • 5:20 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) a 12 km y a 15 de (Santander).

En Guadalupe, una comuna francesa, también hubo un fuerte temblor hoy 15 de septiembre de 2025

Aparte del temblor que se sintió fuertemente en Colombia, el Servicio Geológico advirtió uno de 5.0 de magnitud en Guadalupe, la región francesa.

Los detalles completos son los siguientes:

¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 13 de septiembre de 2025! Atento al reporte
  • 4:16 a.m.

Epicentro: Anse-Bertrand, Guadalupe.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 61 kilómetros.

Intensidad instrumental: débil.

Recuerde que el Servicio Geológico Colombiano monitorea todos los temblores que se presentan en el país y, por lo tanto, irá actualizando los datos a lo largo del día.

