CANAL RCN
Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de septiembre de 2025! Atención a lo reportado

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores durante este 16 de septiembre. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
01:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su página web, ha informado que se han presentado más de diez temblores durante este 16 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el análisis, el más reciente se presentó en Santander y fue sobre las 8:54 de la mañana.

ATENCIÓN: ¡hubo un fuerte temblor en Colombia en el comienzo de este 15 de septiembre de 2025!
RELACIONADO

ATENCIÓN: ¡hubo un fuerte temblor en Colombia en el comienzo de este 15 de septiembre de 2025!

¿En dónde han sido los epicentros? ¿En qué municipios de Colombia se han sentido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estos son los detalles del temblor más reciente en Colombia durante este 16 de septiembre de 2025

  • 8:54 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 18 de Jordán (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 16 de septiembre de 2025?

  • 1:13 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).

  • 1:52 a.m.

Epicentro: Aracataca, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 59 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 50 de Valledupar (Cesar) y a 55 de Aracataca (Magdalena).

  • 2:29 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 8 de Betulia (Santander) y a 20 de Jordán (Santander).

  • 2:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

  • 3:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

  • Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

  • 3:24 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Aratoca (Santander).

  • 3:27 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 21 de Piedecuesta (Santander).

  • 6:24 a.m.

Epicentro: Acacías, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Guayabetal (Cundinamarca), a 16 de Villavicencio (Meta) y a 20 de Quetame (Cundinamarca).

  • 7:15 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 13 de Frontino (Antioquia) y a 22 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 7:16 a.m.

Epicentro: Guayabetal, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Guayabetal (Cundinamarca), a 13 de El Calvario (Meta) y a 19 de Villavicencio (Meta).

  • 7:18 a.m.

Epicentro: Barbacoas, Nariño.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 63 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Barbacoas (Nariño), a 18 de Roberto Payán (San José) (Nariño) y a 43 de Ricaurte (Nariño).

  • 7:58 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 16 de Uramita (Antioquia) y a 32 de Mutatá (Antioquia).

Atención: ¡fuerte temblor se reportó en Colombia a primera hora de este 14 de septiembre de 2025!
RELACIONADO

Atención: ¡fuerte temblor se reportó en Colombia a primera hora de este 14 de septiembre de 2025!

  • 8:51 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 18 de Villanueva (Santander).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Nuevo cierre afectará la movilidad en ambos sentidos por la avenida 68: irá hasta el final de la semana

Inseguridad en Bogotá

Ladrones estarían usando los techos de Transmilenio para robar celulares: denuncian modalidad en video

JEP

Víctimas rompen el silencio y se pronuncian sobre sentencia de la JEP contra los exFarc

Otras Noticias

Artistas

Ryan Castro anuncia colaboración con reconocida marca deportiva: así luce

El cantante de música urbana sigue dejando huella con importante alianza.

Liga BetPlay

Revelan escalafón de los jugadores más devaluados en el FPC: hay novedades

Jugadores de grandes equipos del balompié nacional se encuentran en este listado.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de septiembre de 2025

Donald Trump

Orden firmada por Trump replicará el despliegue de tropas en Washington en esta otra ciudad

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos