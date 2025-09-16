¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de septiembre de 2025! Atención a lo reportado
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores durante este 16 de septiembre. Estos son los detalles.
Noticias RCN
01:29 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, a través de su página web, ha informado que se han presentado más de diez temblores durante este 16 de septiembre de 2025.
De acuerdo con el análisis, el más reciente se presentó en Santander y fue sobre las 8:54 de la mañana.
¿En dónde han sido los epicentros? ¿En qué municipios de Colombia se han sentido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Estos son los detalles del temblor más reciente en Colombia durante este 16 de septiembre de 2025
- 8:54 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 18 de Jordán (Santander).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 16 de septiembre de 2025?
- 1:13 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).
- 1:52 a.m.
Epicentro: Aracataca, Magdalena.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 59 kilómetros.
Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 50 de Valledupar (Cesar) y a 55 de Aracataca (Magdalena).
- 2:29 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 8 de Betulia (Santander) y a 20 de Jordán (Santander).
- 2:42 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).
- 3:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
- Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).
- 3:21 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).
- 3:21 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).
- 3:24 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Aratoca (Santander).
- 3:27 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 21 de Piedecuesta (Santander).
- 6:24 a.m.
Epicentro: Acacías, Meta.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Guayabetal (Cundinamarca), a 16 de Villavicencio (Meta) y a 20 de Quetame (Cundinamarca).
- 7:15 a.m.
Epicentro: Uramita, Antioquia.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 13 de Frontino (Antioquia) y a 22 de Cañasgordas (Antioquia).
- 7:16 a.m.
Epicentro: Guayabetal, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Guayabetal (Cundinamarca), a 13 de El Calvario (Meta) y a 19 de Villavicencio (Meta).
- 7:18 a.m.
Epicentro: Barbacoas, Nariño.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 63 kilómetros.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Barbacoas (Nariño), a 18 de Roberto Payán (San José) (Nariño) y a 43 de Ricaurte (Nariño).
- 7:58 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 16 de Uramita (Antioquia) y a 32 de Mutatá (Antioquia).
- 8:51 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 18 de Villanueva (Santander).