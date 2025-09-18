CANAL RCN
Colombia

ATENCIÓN: ¡tembló ampliamente en Colombia en el inicio de este 18 de septiembre de 2025!

El Servicio Geológico Colombiano ya especificó el epicentro y los municipios en los que se sintió este temblor. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

septiembre 18 de 2025
07:56 a. m.
En las primeras horas de este 18 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor que se sintió ampliamente en varios municipios del país.

Este, de acuerdo al análisis detallado que se realizó, se presentó en un municipio de Antioquia mientras que gran parte de la población dormía.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 18 de septiembre de 2025

  • 1:47 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 14 de Dabeiba (Antioquia) y a 29 de Cañasgordas (Antioquia).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Este es el otro temblor que se ha reportado en Colombia hoy 18 de septiembre de 2025

  • 12:33 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 15 de Medina (Cundinamarca) y a 36 de Restrepo (Meta).

¿Qué recomendaciones tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Desde el Servicio Geológico Colombiano, que monitorea los temblores día a día en tiempo real, han comunicado que es fundamental tener en cuenta las siguientes acciones durante los movimientos telúricos:

  • Proteger la cabeza debajo de una mesa o una silla.
  • No correr al evacuar.
  • No acercarse a vidrios ni ventanas.
  • Ni estar cerca de estructuras pesadas como marcos de puerta.
  • No utilizar ascensores para evacuar.
  • Acordar un punto de encuentro con los familiares.
  • No evacuar hacia una zona rodeada de muros, árboles ni cables de electricidad.

¿Cómo se puede reportar un temblor ante el Servicio Geológico Colombiano?

En su página web, el Servicio Geológico Colombiano tiene una opción para que los ciudadanos reporten un temblor en sus zonas de residencia y la entidad pueda proceder con el respectivo análisis.

Para acceder a ella se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a la página oficial del Servicio Geológico Colombiano.
  • Hacer clic en la pestaña '¿Sentiste este sismo? Repórtalo.
  • Diligenciar en los que se solicitan los datos relacionados con el temblor.
  • Enviar el reporte y esperar el análisis completo del Servicio Geológico Colombiano.

 

