ATENCIÓN: ¡tembló ampliamente en Colombia en el inicio de este 18 de septiembre de 2025!

En las primeras horas de este 18 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor que se sintió ampliamente en varios municipios del país.

Este, de acuerdo al análisis detallado que se realizó, se presentó en un municipio de Antioquia mientras que gran parte de la población dormía.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿En dónde fue el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 18 de septiembre de 2025

1:47 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 14 de Dabeiba (Antioquia) y a 29 de Cañasgordas (Antioquia).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Este es el otro temblor que se ha reportado en Colombia hoy 18 de septiembre de 2025

12:33 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 15 de Medina (Cundinamarca) y a 36 de Restrepo (Meta).

¿Qué recomendaciones tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Desde el Servicio Geológico Colombiano, que monitorea los temblores día a día en tiempo real, han comunicado que es fundamental tener en cuenta las siguientes acciones durante los movimientos telúricos:

Proteger la cabeza debajo de una mesa o una silla.

No correr al evacuar.

No acercarse a vidrios ni ventanas.

Ni estar cerca de estructuras pesadas como marcos de puerta.

No utilizar ascensores para evacuar.

Acordar un punto de encuentro con los familiares.

No evacuar hacia una zona rodeada de muros, árboles ni cables de electricidad.

¿Cómo se puede reportar un temblor ante el Servicio Geológico Colombiano?

En su página web, el Servicio Geológico Colombiano tiene una opción para que los ciudadanos reporten un temblor en sus zonas de residencia y la entidad pueda proceder con el respectivo análisis.

Para acceder a ella se deben seguir estos pasos: