Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025!

Durante este 19 de septiembre de 2025, desde las horas de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido al menos 14 temblores en el país.

El primero se registró a las 12:48 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta la 1:30 de la tarde, fue a las 12:39 del mediodía.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Cuáles han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Temblor en Colombia superó los 3.0 de magnitud hoy 19 de septiembre de 2025

12:39 p.m.

Epicentro: El Águila, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 105 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 11 de Argelia (Valle del Cauca) y a 22 de Versalles (Valle del Cauca).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025?

12:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 14 de Betulia (Santander) y a 17 de Jordán (Santander).

12:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

2:02 a.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de La Salina (Casanare), a 23 de Sácama (Casanare) y a 27 de Socotá (Boyacá).

3:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

4:01 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Playón (Santander), a 22 de Rionegro (Santander) y a 26 de Matanza (Santander).

4:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

5:33 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 16 de Uramita (Antioquia) y a 31 de Peque (Antioquia).

7:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

8:06 a.m.

Epicentro: Salento, Quindío.

Magnitud. 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Salento (Quindío), a 13 de Circasia (Quindío) y a 20 de Calarcá (Quindío).

9:27 a.m.

Epicentro: Los Santos Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

10:13 a.m.

Epicentro: El Cairo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 10 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 16 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

12:05 p.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 19 de Cañasgordas (Antioquia).

12:54 p.m.

Epicentro: Sitionuevo, Magdalena.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sitionuevo (Magdalena), a 29 de El Retén (Magdalena) y a 30 de Puebloviejo (Magdalena).