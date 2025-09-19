CANAL RCN
Colombia Video

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025!

Uno de los temblores superó los 3.0 de magnitud. Descubra los detalles del epicentro y la profundidad.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
01:30 p. m.
Durante este 19 de septiembre de 2025, desde las horas de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido al menos 14 temblores en el país.

El primero se registró a las 12:48 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta la 1:30 de la tarde, fue a las 12:39 del mediodía.

Temblor en Colombia superó los 3.0 de magnitud hoy 19 de septiembre de 2025

  • 12:39 p.m.

Epicentro: El Águila, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 105 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 11 de Argelia (Valle del Cauca) y a 22 de Versalles (Valle del Cauca).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025?

  • 12:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 14 de Betulia (Santander) y a 17 de Jordán (Santander).

  • 12:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 2:02 a.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de La Salina (Casanare), a 23 de Sácama (Casanare) y a 27 de Socotá (Boyacá).

  • 3:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

4:01 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Playón (Santander), a 22 de Rionegro (Santander) y a 26 de Matanza (Santander).

  • 4:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 5:33 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 16 de Uramita (Antioquia) y a 31 de Peque (Antioquia).

  • 7:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

8:06 a.m.

Epicentro: Salento, Quindío.

Magnitud. 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Salento (Quindío), a 13 de Circasia (Quindío) y a 20 de Calarcá (Quindío).

  • 9:27 a.m.

Epicentro: Los Santos Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

  • 10:13 a.m.

Epicentro: El Cairo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 10 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 16 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

  • 12:05 p.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 19 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 12:54 p.m.

Epicentro: Sitionuevo, Magdalena.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sitionuevo (Magdalena), a 29 de El Retén (Magdalena) y a 30 de Puebloviejo (Magdalena).

