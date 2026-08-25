Temblor se sintió fuerte en Colombia hoy 25 de agosto de 2026: ¿dónde fue el epicentro?

Este 25 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que hubo un movimiento telúrico de magnitud 4.0.

Además, desde las horas de la madrugada, la entidad ha reportado al menos 12 temblores.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor de magnitud 4.0 hoy 25 de agosto de 2026 en Colombia

4:28 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 17 de Uramita (Antioquia) y a 28 de Frontino (Antioquia).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de agosto de 2026?

12:42 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

12:49 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

1:24 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 61 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 83 de Bahía Solano (Chocó) y a 85 de Bajo Baudó (Chocó).

1:45 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Nóvita (Chocó) y a 47 de El Dovio (Valle del Cauca).

2:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

2:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

4:15 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

4:40 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

5:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

7:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

8:20 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 92 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 9 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 15 de Toro (Valle del Cauca).

RELACIONADO Dos temblores se registraron en Chocó en menos de 15 minutos en la noche de este 23 de agosto

11:02 a.m.

Epicentro: San Andrés, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 165 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de San Andrés (Santander), a 9 de Guaca (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).