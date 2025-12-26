¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 26 de diciembre de 2025! Este fue el reporte

Este 26 de diciembre de 2025, en horas de la mañana, se presentó un temblor que se sintió ampliamente en varios municipios del país.

El Servicio Geológico Colombiano, que monitorea los movimientos telúricos en tiempo real, confirmó lo sucedido y, además, detalló que se han presentado otros ocho temblores.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 26 de diciembre de 2025

9:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 26 de diciembre de 2025

12:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 18 de Villanueva (Santander).

12:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Barichara (Santander).

2:30 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 34 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 56 de Murindó (Antioquia).

3:06 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Baraya (Huila), a 40 de Tello (Huila) y a 51 de Alpujarra (Tolima).

3:23 a.m.

Epicentro: Yotoco, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Yotoco (Valle del Cauca), a 10 de Buga (Valle del Cauca) y a 13 de Guacarí (Valle del Cauca).

3:29 a.m.

Epicentro: Ambalema, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Venadillo (Tolima), a 12 de Ambalema (Tolima) y a 15 de Beltrán (Cundinamarca).

6:46 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Tumaco (Nariño), a 24 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño) y a 50 de Ancón (Esmeraldas, Ecuador).

11:21 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

12:02 p.m.

Epicentro: Yondó, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.