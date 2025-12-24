CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡tembló más de cinco veces en Colombia hoy 24 de diciembre de 2025!

¿De cuánto han sido las magnitudes? El Servicio Geológico Colombiano ya se pronunció.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
11:48 a. m.
Este 24 de diciembre de 2025, en el día de Navidad, se han presentado seis temblores en el país.

El Servicio Geológico Colombiano detectó el primero a la 1:43 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 12:00 del mediodía, fue a las 10:16 de la mañana.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿En qué zonas de Colombia se han sentido los temblores de este 24 de diciembre de 2025? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 24 de diciembre de 2025

  • 10:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de diciembre de 2025

  • 1:43 a.m.

Epicentro: Bolívar, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 82 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de La Belleza (Santander), a 29 de Florián (Santander) y a 37 de Albania (Santander).

  • 2:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Barichara (Santander).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

  • 3:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 3:47 a.m.

Epicentro: Saboyá, Boyacá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Albania (Santander), a 6 de Tununguá (Boyacá) y a 12 de Saboyá (Boyacá).

  • 4:57 a.m.

Epicentro: Venadillo, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Pulí (Cundinamarca), a 13 de Ambalema (Tolima) y a 15 de Beltrán (Cundinamarca).

 

