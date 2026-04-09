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¡Tembló en Colombia hoy 9 de abril de 2026! Se sintió en estas zonas

El Servicio Geológico Colombiano ha precisado los municipios más cercanos a los epicentros. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
12:45 p. m.
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Como todos los días, el Servicio Geológico Colombiano ha seguido la pista de todos los temblores que se presenten en el país.

Es así como ha alertado al menos 10 y ha determinado que algunos de ellos han alcanzado e, incluso, superado los 3.0 de magnitud.

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¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos del reporte aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 9 de abril de 2026

12:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de abril de 2026

2:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 4:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

4:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

  • 6:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 6:44 a.m.

Epicentro: Circasia, Quindio.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Armenia (Quindío), a 7 de Montenegro (Quindío) y a 7 de Calarcá (Quindío).

  • 7:20 a.m.

Epicentro: Elías, Huila.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Oporapa (Huila), a 5 de Elías (Huila) y a 7 de Timaná (Huila).

  • 8:56 a.m.

Epicentro: Tuluá, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 161 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Tuluá (Valle Del Cauca), a 27 de Andalucía (Valle Del Cauca) y a 28 de San Pedro (Valle Del Cauca).

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  • 11:14 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 50 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 87 de Nuquí (Chocó) y a 93 de Medio Baudó (Chocó).

 

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