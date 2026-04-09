¡Tembló en Colombia hoy 9 de abril de 2026! Se sintió en estas zonas

Como todos los días, el Servicio Geológico Colombiano ha seguido la pista de todos los temblores que se presenten en el país.

Es así como ha alertado al menos 10 y ha determinado que algunos de ellos han alcanzado e, incluso, superado los 3.0 de magnitud.

¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos del reporte aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 9 de abril de 2026

12:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de abril de 2026

2:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

4:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

4:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

6:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

6:44 a.m.

Epicentro: Circasia, Quindio.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Armenia (Quindío), a 7 de Montenegro (Quindío) y a 7 de Calarcá (Quindío).

7:20 a.m.

Epicentro: Elías, Huila.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Oporapa (Huila), a 5 de Elías (Huila) y a 7 de Timaná (Huila).

8:56 a.m.

Epicentro: Tuluá, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 161 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Tuluá (Valle Del Cauca), a 27 de Andalucía (Valle Del Cauca) y a 28 de San Pedro (Valle Del Cauca).

11:14 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 50 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 87 de Nuquí (Chocó) y a 93 de Medio Baudó (Chocó).