¡Volvió a temblar en Colombia hoy 7 de abril de 2026! Atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos cuatro temblores durante este 7 de abril de 2026.

Según la entidad, no se han presentado daños estructurales, pero uno de los movimientos telúricos sí superó los 3.0 de magnitud.

¿Dónde fue? ¿En qué zonas se han sentido los otros temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud hoy 7 de abril de 2026 en Colombia

1:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Jordán (Jordán, Santander) y a 12 de Villanueva (Villanueva, Santander).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 7 de abril de 2026

12:18 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Bazán (El Charco, Nariño), a 28 de Cuerbal (Santa Bárbara, Nariño) y a 30 de La Ensenada (Santa Bárbara, Nariño).

8:54 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 12 de Uramita (Antioquia) y a 24 de Frontino (Antioquia).

Esto se debe tener en cuenta durante los temblores en Colombia

Entidades especializadas como el Servicio Geológico Colombiano han precisado que es fundamental que las personas mantengan la calma y actúen con serenidad cuando detecten un movimiento telúrico.

Además, han detallado que se debe evitar lo siguiente:

Utilizar ascensores.

Acercarse a ventanas y vidrios.

Hacerse debajo de marcos de puertas o estructuras pesadas.

Correr.

Evacuar hacia lugares que tengan árboles o cables de electricidad.

No acordar un punto de encuentro con los familiares.

Tenga en cuenta que, en caso de advertir algún evento sísmico, usted puede notificarlo en la página web del Servicio Geológico Colombiano, en la pestaña '¿Sentiste este sismo? Repórtalo'.