Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 8 de abril de 2026!

Ya se han identificado más de diez temblores. ¿Dónde han sido los epicentros?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

abril 08 de 2026
01:09 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos once temblores durante este 8 de abril de 2026.

Las magnitudes de estos episodios telúricos han oscilado entre los 2.0 y los 2.9, mientras que algunas profundidades han alcanzado los 145 kilómetros.

¡Volvió a temblar en Colombia hoy 7 de abril de 2026! Atento al reporte
¡Volvió a temblar en Colombia hoy 7 de abril de 2026! Atento al reporte

¿En qué municipios del país se han sentido los temblores de este 8 de abril de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha detectado en Colombia hoy 8 de abril de 2026

  • 12:44 p.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 10 de Villa De San Diego De Ubaté (Cundinamarca).

Estos son los otros temblores que se han registrado en Colombia hoy 8 de abril de 2026

  • 12:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 1:06 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 50 de Nuquí (Chocó) y a 55 de Medio Baudó (Chocó).

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 69 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 77 de Riohacha (La Guajira) y a 100 de Santa Marta (Magdalena).

  • 1:50 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

  • 2:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 3:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 6:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

8:18 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Betulia (Santander), a 9 de Zapatoca (Santander) y a 14 de San Vicente De Chucurí (Santander).

  • 9:35 a.m.

Epicentro: Pueblo Nuevo, Córdoba.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Pueblo Nuevo (Córdoba), a 22 de Planeta Rica (Córdoba) y a 24 de Buenavista (Córdoba).

¡Sigue temblando en Colombia hoy 6 de abril de 2026! Esto se ha reportado
¡Sigue temblando en Colombia hoy 6 de abril de 2026! Esto se ha reportado

  • 11:44 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 98 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 17 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 29 de Argelia (Valle del Cauca).

