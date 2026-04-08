Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 8 de abril de 2026!
Ya se han identificado más de diez temblores. ¿Dónde han sido los epicentros?
Noticias RCN
01:09 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos once temblores durante este 8 de abril de 2026.
Las magnitudes de estos episodios telúricos han oscilado entre los 2.0 y los 2.9, mientras que algunas profundidades han alcanzado los 145 kilómetros.
¿En qué municipios del país se han sentido los temblores de este 8 de abril de 2026?
Este ha sido el temblor más reciente que se ha detectado en Colombia hoy 8 de abril de 2026
- 12:44 p.m.
Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 10 de Villa De San Diego De Ubaté (Cundinamarca).
Estos son los otros temblores que se han registrado en Colombia hoy 8 de abril de 2026
- 12:51 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).
- 1:06 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 32 kilómetros.
Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 50 de Nuquí (Chocó) y a 55 de Medio Baudó (Chocó).
- 1:28 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 1:38 a.m.
Epicentro: Mar Caribe.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 69 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 77 de Riohacha (La Guajira) y a 100 de Santa Marta (Magdalena).
- 1:50 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).
- 2:28 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 148 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 3:49 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 6:56 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
8:18 a.m.
Epicentro: Betulia, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 128 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Betulia (Santander), a 9 de Zapatoca (Santander) y a 14 de San Vicente De Chucurí (Santander).
- 9:35 a.m.
Epicentro: Pueblo Nuevo, Córdoba.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Pueblo Nuevo (Córdoba), a 22 de Planeta Rica (Córdoba) y a 24 de Buenavista (Córdoba).
- 11:44 a.m.
Epicentro: San José del Palmar, Chocó.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 98 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 17 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 29 de Argelia (Valle del Cauca).