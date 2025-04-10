CANAL RCN
ATENTO: otro fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 4 de octubre de 2025

¿En dónde fue el epicentro? ¿En qué zonas de Colombia se sintió este temblor? Descubra los detalles completos.

octubre 04 de 2025
06:56 p. m.
Hace unos minutos, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que se presentó un fuerte temblor en Panamá y que se alcanzó a sentir en varias zonas de Colombia.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 4 de octubre de 2025

  • 6:42 p.m.

Epicentro: Panamá.

Magnitud: 4.2

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 53 de Juradó (Chocó), A 85 de Puento Indio (Emberá-Wounaan, Panamá) y a 116 de Unión Chocó (Emberá-Wounaan, Panamá).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia en la tarde de este 4 de octubre de 2025?

  • 12:23 p.m.

Epicentro: San Vicente del Caguán, Caquetá.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Rivera (Huila), a 40 de Campoalegre (Huila) y a 44 de Neiva (Huila).

  • 1:58 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

  • 3:07 p.m.

Epicentro: Barrancabermeja, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 91 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Barrancabermeja (Santander), a 23 de Yondó (Casabe) (Antioquia) y a 35 de Cantagallo (Bolívar).

  • 4:29 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 13 de Uramita (Antioquia) y a 35 de Mutatá (Antioquia).

¿Qué se debe tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Entidades como el Servicio Geológico Colombiano han comunicado que se deben evitar las siguientes acciones durante los temblores:

  • Utilizar ascensores.
  • Hacerse al lado o debajo de los marcos de las puertas.
  • No acercarse a ventanas ni vidrios.
  • No correr.
  • No evacuar hacia zonas rodeadas de árboles, postes y cables de electricidad.
  • No acordar un punto de encuentro con los familiares.

 

 

