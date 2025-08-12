Shakira no se queda atrás y este será el papel que tendrá en el Mundial de 2026

La FIFA oficializó que Shakira participará en el Mundial 2026 desde una posición completamente distinta a la que históricamente se asocia con ella.

En lugar de presentarse en un escenario musical, la barranquillera integrará el consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global, un programa que impulsa iniciativas educativas en más de 200 países y que ha logrado recaudar alrededor de 30 millones de dólares.

Su designación refuerza una trayectoria que ya venía construyendo desde la Fundación Pies Descalzos y que ahora se amplía con su aporte a un mecanismo que incluso destinará un dólar por cada entrada vendida durante el torneo.

Una participación que redefine su presencia en la Copa del Mundo

El anuncio sorprendió a quienes esperaban verla interpretar un himno o encabezar un espectáculo inaugural. Su papel, sin embargo, tendrá un enfoque social y educativo que coincide con su trabajo previo en Colombia.

Shakira destacó que unir esfuerzos con la FIFA para impulsar la educación corresponde a una causa a la que ha dedicado su vida, lo que marca un punto de inflexión respecto a la tradicional presencia de artistas en la Copa del Mundo.

La participación de Shakira en Mundiales previos

La trayectoria de Shakira en los mundiales de fútbol ha estado marcada por tres participaciones musicales oficiales: en 2006, 2010 y 2014.