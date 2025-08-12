CANAL RCN
Deportes

Shakira no se queda atrás y este será el papel que tendrá en el Mundial de 2026

La FIFA confirmó la participación de la artista colombiana en un cargo inesperado, a pocos meses de que ruede el balón en Norteamérica.

Gianni Infantino y Shakira Mundial 2026
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
04:15 p. m.
La FIFA oficializó que Shakira participará en el Mundial 2026 desde una posición completamente distinta a la que históricamente se asocia con ella.

En lugar de presentarse en un escenario musical, la barranquillera integrará el consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global, un programa que impulsa iniciativas educativas en más de 200 países y que ha logrado recaudar alrededor de 30 millones de dólares.

Su designación refuerza una trayectoria que ya venía construyendo desde la Fundación Pies Descalzos y que ahora se amplía con su aporte a un mecanismo que incluso destinará un dólar por cada entrada vendida durante el torneo.

Una participación que redefine su presencia en la Copa del Mundo

El anuncio sorprendió a quienes esperaban verla interpretar un himno o encabezar un espectáculo inaugural. Su papel, sin embargo, tendrá un enfoque social y educativo que coincide con su trabajo previo en Colombia.

Shakira destacó que unir esfuerzos con la FIFA para impulsar la educación corresponde a una causa a la que ha dedicado su vida, lo que marca un punto de inflexión respecto a la tradicional presencia de artistas en la Copa del Mundo.

La participación de Shakira en Mundiales previos

La trayectoria de Shakira en los mundiales de fútbol ha estado marcada por tres participaciones musicales oficiales: en 2006, 2010 y 2014.

  • En Alemania 2006 interpretó la versión especial de su éxito “Hips Don't Lie” durante la ceremonia de clausura.
  • Su participación más icónica fue en el Sudáfrica 2010, cuando interpretó “Waka Waka” junto al grupo sudafricano Freshlyground, canción oficial del torneo que se convirtió en uno de los himnos más exitosos en la historia de los mundiales
  • Finalmente, en Brasil 2014 formó parte del espectáculo con el tema “La La La”.
