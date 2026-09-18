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VIDEOS| Así se vivió el fuerte temblor que se sintió hace minutos en Colombia

El movimiento telúrico se originó en Istmina, Chocó, sobre la 1:41 de la tarde.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

septiembre 18 de 2026
02:37 p. m.
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Este viernes 18 de septiembre de 2026, en Chocó se han sentido varios movimientos telúricos que han sobrepasado la magnitud de 4.0.

Los más recientes se detectaron a la 1:41 p.m. y a las 2:19 p.m. y las magnitudes fueron de 4.4 y 4.0, respectivamente.

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Asimismo, el primero de esos temblores tuvo una profundidad de 46 kilómetros, mientras que el segundo una de 36.

A pesar de que los epicentros fueron en Chocó, ciudadanos del Valle del Cauca y del Eje Cafetero alcanzaron a sentir estos eventos sísmicos y, por lo tanto, han compartido algunas grabaciones en las redes sociales.

En video: así se vivió el fuerte temblor de hoy 18 de septiembre de 2026 en Colombia

Un usuario identificado en X como 'Ya Celacanto' publicó una grabación en la que se pudo ver que varios edificios de Cali fueron evacuados a raíz del movimiento telúrico de magnitud 4.4.


Además, un ciudadano también grabó desde una calle concurrida del Eje Cafetero y mostró que varias personas se aglomeraron a las afueras de las edificaciones.

"He sentido todos los temblores desde un piso 16", "en el sur de Cali fue fuerte, pero corto", "en Pereira se sintió de manera considerable", "en el barrio La Flora, en Cali, duró varios segundos" y "en Buenaventura se demoró bastante", han sido algunas de las reacciones de los internautas.

¿Cuál fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de septiembre de 2026?

El primer temblor que reportó el Servicio Geológico Colombiano durante este viernes fue en Buenaventura, a las 12:46 de la madrugada.

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Los detalles completos son los siguientes:

  • 12:46 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 37 de Dagua (Valle del Cauca) y a 50 de La Cumbre (Valle del Cauca).

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