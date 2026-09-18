Atento: se reportó fuerte temblor en Colombia hace unos minutos

En la tarde de este 18 de septiembre, exactamente sobre la 1:41, el Servicio Geológico Colombiano alertó un movimiento telúrico que, preliminarmente, tuvo una magnitud de 4.0.

Sin embargo, los expertos realizaron un monitoreo de inmediato y determinaron que, finalmente, la magnitud fue más alta. Descubra a continuación los detalles completos.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de septiembre de 2026

1:41 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

Este 18 de septiembre de 2026 ya se habían sentido dos temblores de más de 4.0 de magnitud en Colombia: ¿dónde?

En la madrugada de este viernes, exactamente a la 1:17 y a las 3:45 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano confirmó movimientos telúricos de magnitud 4.6 y 4.4, con epicentros en Istmina y el océano Pacífico.

Los detalles completos de esos eventos sísmicos son los siguientes:

1:17 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

3:45 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Juradó (Chocó), a 88 de Riosucio (Chocó) y a 90 de Carmen del Darién (Chocó).

Intensidad instrumental: IV (leve).

Este ha sido el último temblor reportado hoy 18 de septiembre de 2026 en Chocó

Después del reciente movimiento telúrico de magnitud 4.4, el Servicio Geológico Colombiano detectó la siguiente réplica:

2:07 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).