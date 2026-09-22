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Duro golpe a ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’: 25 capturados de estas bandas criminales en Antioquia

Los allanamientos de la Policía en Amalfi y Santa Rosa de Osos permitieron las capturas e incautación de drogas, armas y dinero.

Duro golpe a ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’: 15 capturados de estas bandas criminales en Antioquia
Foto: diseñada por Magnific

Yhonay Díaz

septiembre 22 de 2026
09:34 p. m.
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En las últimas horas, la Policía Nacional concretó un golpe contundente a las estructuras criminales que operan en el departamento de Antioquia. En medio de estas acciones 25 personas fueron capturadas. Se trataría de miembros las organizaciones criminales ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que los operativos policiales se desarrollaron a través de 31 diligencias de allanamiento realizadas simultáneamente en los municipios de Amalfi y Santa Rosa de Osos.

Del total de detenidos, 19 personas fueron capturadas por orden judicial y seis en flagrancia, lo que representa un duro golpe a la capacidad operativa de ambas estructuras criminales.

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Los cabecillas de ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’ capturados en Antioquia

Entre los capturados se encuentran dos cabecillas de alto valor para las autoridades. Alias Santa María o ‘Señor’, identificado como el líder urbano que controlaba el abastecimiento de expendios de estupefacientes y coordinaba homicidios selectivos en el municipio de Amalfi.

También fue detenido alias Cutu, señalado como el dinamizador del tráfico de estupefacientes en Santa Rosa de Osos.

Estas capturas representan un golpe significativo a las estructuras delictivas que han mantenido presencia en la región antioqueña, controlando rutas del narcotráfico y ejerciendo control territorial con violencia.

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Incautaron drogas, armas y dinero en allanamientos contra ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’

Las autoridades lograron incautar 10.250 dosis de sustancias estupefacientes como marihuana, bazuco y cocaína.

Adicionalmente, se decomisaron cuatro armas de fuego, 70 cartuchos de diferentes calibres y más de $19 millones en efectivo, que, según las investigaciones, constituían parte de los recursos financieros de estas organizaciones criminales.

Les golpeamos el componente armado, las finanzas y el negocio criminal. En la era del Tigre, los narcoterroristas caerán uno tras otro.

Las autoridades señalan que con estas capturas se afecta directamente la cadena de distribución de estupefacientes en la región y se debilita la capacidad de estas estructuras para ejercer control territorial.

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