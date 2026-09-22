Sigue temblando en Colombia hoy 22 de septiembre de 2026: estos han sido los últimos movimientos telúricos

En el inicio de la tarde de este 22 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos siete nuevos movimientos telúricos en Chaparral, Tolima.

Además, uno de ellos alcanzó una magnitud de 3.9. ¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor de magnitud 3.9 que se sintió en Colombia hoy 22 de septiembre de 2026

12:11 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en la tarde de este 22 de septiembre de 2026?

12:04 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

12:07 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

12:16 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

12:30 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

12:34 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 25 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Roncesvalles (Tolima).

12:36 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).