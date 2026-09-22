Colpensiones pide a la Corte Constitucional aplazar hasta 2028 la implementación de la reforma pensional

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, solicitó a la Corte Constitucional aplazar por un año la entrada en vigor de la reforma pensional, establecida actualmente para el 1 de abril de 2027.

Según la petición, presentada este 22 de septiembre, no se busca controvertir la decisión de la Corte sobre la reforma ni reabrir el debate, sino que se concentra en el plazo para poner en marcha las disposiciones declaradas exequibles.

Colpensiones solicitó que la fecha de entrada en vigor de las disposiciones declaradas exequibles de la Ley 2381 de 2024 sea trasladada del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028.

La entidad sostiene que ese tiempo adicional permitiría completar los ajustes necesarios para implementar el nuevo modelo pensional desde los puntos de vista normativo, tecnológico, operativo, financiero e institucional.

Como alternativa, Colpensiones pidió que, si la Corte no considera procedente establecer directamente el 1 de abril de 2028, sea la propia Sala Plena la que determine un plazo que considere suficiente para culminar las adecuaciones necesarias.

Los cambios que tendría que implementar Colpensiones

Según el documento, la puesta en marcha del nuevo sistema implica modificaciones en diferentes áreas de la entidad.

Entre las tareas identificadas están la definición de reglas de negocio, la interoperabilidad con otras entidades del sistema pensional, la adecuación de los sistemas de información, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, el aumento de las capacidades de procesamiento y la realización de pruebas integrales antes de la entrada en operación.

El cronograma elaborado por Colpensiones contempla actividades entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, con el objetivo de llegar a la fecha prevista de entrada en operación.

Entre los componentes considerados críticos están la migración y recepción masiva de afiliados, la selección y transferencia hacia ACCAI, las pruebas de interoperabilidad, la ciberseguridad, la continuidad tecnológica, la certificación de los sistemas y las pruebas de volumen.

Colpensiones reporta 84 requerimientos para implementar la reforma

El documento también señala que, con corte al 31 de agosto de 2026, Colpensiones había identificado 84 requerimientos relacionados con la implementación de la reforma pensional.

De ese total, 62 correspondían directamente a la implementación de la reforma y otros 22 estaban relacionados con los proyectos denominados “Estrategia Digital” y “Fase II SNP”.

La entidad explica que estos requerimientos están agrupados en cinco temas principales y, a su vez, distribuidos en 33 asuntos específicos.

El impacto financiero también está entre las preocupaciones

Colpensiones realizó proyecciones para analizar el comportamiento de sus ingresos y gastos bajo escenarios con y sin reforma.

Según el documento, la implementación de la Ley 2381 de 2024 implicaría cambios en el recaudo de cotizaciones, nuevas obligaciones prestacionales y modificaciones en las fuentes de financiación.

La entidad también proyecta un aumento en el gasto, principalmente en el rubro de pensiones y jubilaciones, debido al financiamiento de las nuevas prestaciones contempladas en la reforma.

Para 2027, Colpensiones proyecta el reconocimiento de 29.061 nuevos pensionados por vejez a través de modalidades introducidas por la reforma, entre ellas la prestación anticipada.