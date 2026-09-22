CANAL RCN
Colombia Video

Colpensiones pide a la Corte Constitucional aplazar hasta 2028 la implementación de la reforma pensional

Según la petición, presentada este 22 de septiembre, no se busca controvertir la decisión de la Corte sobre la reforma ni reabrir el debate, sino que se concentra en un nuevo plazo.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
10:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, solicitó a la Corte Constitucional aplazar por un año la entrada en vigor de la reforma pensional, establecida actualmente para el 1 de abril de 2027.

Según la petición, presentada este 22 de septiembre, no se busca controvertir la decisión de la Corte sobre la reforma ni reabrir el debate, sino que se concentra en el plazo para poner en marcha las disposiciones declaradas exequibles.

Colpensiones solicitó que la fecha de entrada en vigor de las disposiciones declaradas exequibles de la Ley 2381 de 2024 sea trasladada del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028.

Alerta por déficit para las pensiones de final de año: “Colpensiones no cuenta con esos recursos”
RELACIONADO

Alerta por déficit para las pensiones de final de año: “Colpensiones no cuenta con esos recursos”

La entidad sostiene que ese tiempo adicional permitiría completar los ajustes necesarios para implementar el nuevo modelo pensional desde los puntos de vista normativo, tecnológico, operativo, financiero e institucional.

Como alternativa, Colpensiones pidió que, si la Corte no considera procedente establecer directamente el 1 de abril de 2028, sea la propia Sala Plena la que determine un plazo que considere suficiente para culminar las adecuaciones necesarias.

Los cambios que tendría que implementar Colpensiones

Según el documento, la puesta en marcha del nuevo sistema implica modificaciones en diferentes áreas de la entidad.

Entre las tareas identificadas están la definición de reglas de negocio, la interoperabilidad con otras entidades del sistema pensional, la adecuación de los sistemas de información, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, el aumento de las capacidades de procesamiento y la realización de pruebas integrales antes de la entrada en operación.

El cronograma elaborado por Colpensiones contempla actividades entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, con el objetivo de llegar a la fecha prevista de entrada en operación.

Entre los componentes considerados críticos están la migración y recepción masiva de afiliados, la selección y transferencia hacia ACCAI, las pruebas de interoperabilidad, la ciberseguridad, la continuidad tecnológica, la certificación de los sistemas y las pruebas de volumen.

Colpensiones reporta 84 requerimientos para implementar la reforma

El documento también señala que, con corte al 31 de agosto de 2026, Colpensiones había identificado 84 requerimientos relacionados con la implementación de la reforma pensional.

De ese total, 62 correspondían directamente a la implementación de la reforma y otros 22 estaban relacionados con los proyectos denominados “Estrategia Digital” y “Fase II SNP”.

La entidad explica que estos requerimientos están agrupados en cinco temas principales y, a su vez, distribuidos en 33 asuntos específicos.

El impacto financiero también está entre las preocupaciones

Colpensiones realizó proyecciones para analizar el comportamiento de sus ingresos y gastos bajo escenarios con y sin reforma.

Revelan el tope: Esta es la mesada más alta que entregará Colpensiones con la nueva reforma
RELACIONADO

Revelan el tope: Esta es la mesada más alta que entregará Colpensiones con la nueva reforma

Según el documento, la implementación de la Ley 2381 de 2024 implicaría cambios en el recaudo de cotizaciones, nuevas obligaciones prestacionales y modificaciones en las fuentes de financiación.

La entidad también proyecta un aumento en el gasto, principalmente en el rubro de pensiones y jubilaciones, debido al financiamiento de las nuevas prestaciones contempladas en la reforma.

Para 2027, Colpensiones proyecta el reconocimiento de 29.061 nuevos pensionados por vejez a través de modalidades introducidas por la reforma, entre ellas la prestación anticipada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Duro golpe a ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’: 25 capturados de estas bandas criminales en Antioquia

UNGRD

UNGRD destina $3.000 millones para reforzar operaciones aéreas contra incendio forestal en Villa de Leyva

Buenaventura

1.059 animales lograron ser esterilizados en Buenaventura tras el terremoto del 10 de agosto

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 22 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

¡Ya se conocen los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 22 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Liga BetPlay

¡Deportivo Cali se hizo fuerte en Bogotá! Venció a Santa Fe en El Campín

¡Golpe en El Campín! El Deportivo Cali venció a Independiente Santa Fe y sumó tres puntos en El Campín.

Viral

Lina Tejeiro reveló detalles de las complicaciones que tuvo durante el parto de su primer hijo

ONU

Trump amenaza con "poderío militar" en América Latina y Colombia respalda el Escudo de las Américas

Soacha

Niña de seis años necesita prótesis: perdió su pierna tras ser arrollada por un camión