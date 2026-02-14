Temporada de lluvias deja miles de familias damnificadas en 11 municipios del Valle del Cauca

La temporada de lluvias continúa generando graves afectaciones en el departamento del Valle del Cauca, donde 11 municipios han reportado emergencias en menos de 24 horas. Las autoridades de gestión del riesgo trabajan en el censo definitivo mientras despliegan ayudas humanitarias en las zonas más críticas.

Damnificados en el Valle del Cauca

Buenaventura se consolida como el municipio más afectado de la región. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo del Distrito, aproximadamente en esta segunda temporada de lluvia tenemos cerca de 7.000 familias afectadas que se han quedado sin recursos.

La situación en este puerto del Pacífico colombiano ha motivado la organización de una donatón por parte de la Gobernación del Valle del Cauca para recolectar ayudas humanitarias.

“En municipios como Caicedonia, Tuluá, San Pedro, Buga y el Cerrito tenemos unos desbordamientos parciales que han inundado vías y algunas viviendas”, explicó Juan Felipe Jiménez, director Defensa Civil del Valle.

En el municipio de Tuluá, las autoridades han censado 1.500 familias damnificadas en los últimos dos meses. Las viviendas cercanas al río están siendo desalojadas debido a la humedad y las afectaciones en salud que genera el agua estancada.

"Salimos de ahí porque no podemos habitar la casa por la humedad, porque quedó en mal estado", relataron habitantes de la zona obligados a abandonar sus hogares.

Las autoridades de gestión del riesgo confirmaron que han atendido aproximadamente 1.200 familias con ayudas humanitarias en Tuluá, aunque la demanda continúa en aumento.

Alerta en toda la región

La alerta permanece activa en toda la región. Las autoridades departamentales monitorean 27 municipios adicionales que se encuentran bajo amenaza de emergencia debido a las condiciones climáticas adversas. Los equipos de socorro permanecen desplegados en las zonas afectadas mientras continúa el proceso de censo y distribución de ayuda.

Finalmente, se han establecido centros de acopio en Cali para recibir donaciones que serán enviadas hacia el Pacífico colombiano.