¿Gobierno Nacional podría presentar un decreto transitorio del salario mínimo nuevamente en 23%?

La Comisión de Concertación de Política Salarial se reunirá el 16 de febrero para discutir el nuevo decreto mientras se resuelve definitivamente.

febrero 14 de 2026
01:12 p. m.
El salario mínimo en Colombia continúa siendo el centro de un debate que genera incertidumbre entre trabajadores y empresarios.

Tras un auto del Consejo de Estado, el gobierno debe presentar un nuevo decreto transitorio mientras se toma una decisión definitiva sobre el incremento salarial del año en curso.

De acuerdo con Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, es fundamental aclarar que:

No es una sentencia, sino es un auto que toma una medida transitoria" que ordena al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Hacienda presentar un nuevo decreto mientras se resuelve el fondo del asunto.

Esta aclaración es clave para comprender que el aumento salarial no se ha eliminado, sino que está suspendido temporalmente.

¿El Gobierno Nacional podría volver a decretar el 23% para el aumento de SMMLV?

En cuanto a la cifra del nuevo decreto transitorio, fuentes cercanas al proceso indican que "podría ser incluso la misma" que estableció el incremento del 23% decretado en diciembre pasado.

Esta posibilidad generaría estabilidad durante el proceso judicial sin afectar los ingresos de los trabajadores.

Para las empresas, la recomendación es clara: deben seguir aplicando el decreto del incremento establecido en diciembre del año pasado. Esto significa continuar pagando "todas las acreencias salariales y no salariales, teniendo en cuenta el incremento que existió", hasta que se emita el nuevo decreto transitorio y posteriormente la sentencia definitiva.

La figura de salario mínimo vital podría ser clave en la decisión del Consejo de Estado

Uno de los puntos centrales del debate es el concepto de salario mínimo vital" introducido por el gobierno, adoptado de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Este concepto "es realmente extralegal, es decir, no hace parte del ordenamiento jurídico" del país, lo que podría ser uno de los ejes de la sentencia definitiva del Consejo de Estado.

El presidente Gustavo Petro convocó para este lunes 16 de febrero a las 10:00 a.m. a la Comisión de Concertación de Política Salarial y Laborales en el Ministerio de Trabajo.

He convocado (…) discutir sobre el decreto transitorio del salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Desde el sector empresarial, Bruce Mac Master, indicó que se hace un llamado a la calma y se propone “hacer una gran campaña para que más allá de cualquier cosa que suceda durante los próximos días, logremos mantener los salarios que ya de alguna forma se han logrado".

Por ahora, los trabajadores continuarán recibiendo el mismo salario con el incremento vigente mientras se define el nuevo decreto transitorio y, posteriormente, la decisión definitiva del Consejo de Estado sobre este tema que afecta a millones de personas en el país.

