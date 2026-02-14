Nequi regalará dinero a colombianos: estos son los pasos para participar

En un esfuerzo por fortalecer su comunidad digital y premiar la fidelidad de sus clientes, Nequi ha puesto en marcha su nueva campaña promocional titulada "1, 2, 3, Por la plata".

La iniciativa, que estará vigente hasta el próximo 5 de abril de 2026, ofrece a los usuarios la posibilidad de ganar incentivos económicos de $20.000 COP simplemente por seguir las redes sociales oficiales de la entidad y cumplir con una sencilla mecánica de registro.

La estrategia de la campaña se basa en la "habilidad y destreza" de los usuarios para encontrar códigos específicos que la plataforma publicará periódicamente en sus canales digitales (Instagram, Facebook o TikTok). Una vez el usuario identifica el código de la semana, debe ingresar al formulario oficial de la promoción y registrar sus datos junto con la palabra clave encontrada.

A diferencia de otros sorteos que dependen del azar, Nequi ha estructurado esta campaña para premiar el cumplimiento estricto de los requisitos y la rapidez en el registro. Según los términos y condiciones, cada semana se habilitarán nuevos códigos, lo que permite a los usuarios participar en múltiples ocasiones, siempre y cuando se trate de códigos y periodos diferentes.

Requisitos para participar

Para ser beneficiario de los $20.000, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser mayores de 18 años y residir legalmente en Colombia.

Tener una cuenta Nequi activa (ya sea de ahorro o depósito de bajo monto) y sin ningún tipo de bloqueos, embargos o moras vigentes.

Seguir la cuenta oficial de Nequi en la red social donde se anunció el código.

Diligenciar correctamente el formulario, asegurándose de que la información coincida con la registrada en su aplicación.

Una vez validada la participación, el incentivo será abonado directamente al "Disponible" del usuario. Nequi enfatiza que el proceso de verificación es riguroso: no se tendrán en cuenta registros con información falsa, datos incompletos o aquellos donde el participante no sea seguidor de la marca en redes sociales.

Con esta campaña, Nequi no solo busca aumentar su alcance en plataformas digitales, sino también educar a sus más de 17 millones de usuarios sobre el uso de su ecosistema financiero. La entidad recordó a sus clientes que la promoción tiene un presupuesto limitado, por lo que invitan a los interesados a estar atentos a las notificaciones de sus dispositivos para no perder la oportunidad de "ganar plata" de forma rápida y segura.