Pareja de Blessd tomó drástica decisión tras rumores de infidelidad por parte del cantante

Manuela QM tomó una drástica decisión luego de conocerse una supuesta infidelidad por parte de Blessd, su pareja y padre de su hijo.

Blessd
Foto: @manuelaqm__

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
01:13 p. m.
En las últimas horas, el nombre del cantante colombiano Blessd volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un lanzamiento musical o un logro artístico, sino por un fuerte rumor relacionado con su vida personal. En distintas plataformas comenzaron a circular supuestas conversaciones que señalarían una presunta infidelidad hacia su pareja, Manuela Quintero, quien además se encuentra esperando un hijo del artista.

Las imágenes se difundieron rápidamente entre los usuarios, generando todo tipo de reacciones y comentarios. Aunque la autenticidad del material no ha sido confirmada oficialmente, el tema se volvió viral y provocó especulaciones sobre la situación sentimental del intérprete.

Las conversaciones que encendieron la polémica

Según lo que se ha difundido en redes sociales, las supuestas conversaciones mostrarían a Blessd coordinando encuentros con otra mujer en la ciudad de Pereira. Estas capturas se propagaron con rapidez, alimentando los rumores y poniendo la relación del artista bajo el escrutinio público.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la veracidad de dichas imágenes. Sin embargo, la situación tomó mayor relevancia luego de que varios usuarios notaran un cambio en las redes sociales de Manuela Quintero, lo que avivó aún más las especulaciones.

La drástica decisión de su pareja

Tras la viralización del rumor, la influencer dejó de seguir en Instagram al cantante, una acción que muchos interpretaron como una señal de molestia o distanciamiento. El gesto llamó la atención de los seguidores, especialmente porque la pareja atraviesa un momento importante al esperar un bebé.

Por ahora, Blessd no se ha pronunciado públicamente sobre el tema ni ha emitido ningún comunicado para aclarar la situación. Mientras tanto, la conversación continúa en redes sociales, donde los usuarios debaten sobre la supuesta infidelidad y el futuro de la relación.

A la espera de una versión oficial por parte del artista o de su entorno, el caso se mantiene como uno de los temas más comentados del entretenimiento colombiano en las últimas horas.

