Régimen en Venezuela liberó 17 presos políticos de la "Zona 7": familias inician huelga de hambre

Mientras avanzan las discusiones para aprobar una ley de amnistía general en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez propuso la legislación el 30 de enero y, en teoría, abarcará los 27 años del chavismo en el poder.

Su aprobación en la Asamblea Nacional se pospuso hasta la semana que viene tras desacuerdos sobre el alcance del instrumento y el papel del poder judicial en su aplicación. Esto informó Jorge Rodíguez:

En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en 'Zona 7' están siendo excarceladas (…) continuemos esta ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática y entre hermanos.

Familias viven el calvario de esperar la liberación de presos políticos

Familiares de presos políticos indicaron en grupos en WhatsApp que, en las primeras horas, nadie había salido en libertad.

Familias acampan frente a la sede policial desde un primer anuncio de excarcelaciones de Delcy Rodríguez el 8 de enero. "Aquí en Zona 7 no", escribió una mujer minutos después del anuncio.

La ONG Foro Penal cuenta 431 presos políticos que recibieron libertad condicional y 644 aún tras las rejas.

Huelga de hambre para presionar liberación de presos políticos

Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre a las afueras de un centro penitenciario en Caracas, después de que el Parlamento aplazara la aprobación de una histórica ley de amnistía hace dos días.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como 'Zona 7', de donde en la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos.