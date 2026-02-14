Luis Díaz jugó los 90’ minutos: vea los goles y el resumen de la victoria del Bayern Múnich

Con su victoria en la cancha del Werder Bremen (3-0) este sábado, el Bayern Múnich recuperó el colchón de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, que había ganado su partido de la 22ª fecha de la Bundesiga alemana el viernes ante el Maguncia (4-0).

El equipo de Vincent Kompany, que venía de golear al Hoffenheim (5-1) y de eliminar al Leipzig en Copa (2-0), confirmó haber dejado atrás la crisis de finales de enero en la que cedió cinco puntos ante Augsburgo (2-1) y HSV (2-2).

El gigante bávaro parece que llegará en buen momento al Klassiker del 28 de febrero ante el Dortmund, único equipo capaz de mantener el ritmo infernal del Rekordmeister.

En Bremen, el habitual Harry Kane acudió a su cita con el gol, y lo hizo por partida doble, un penal imparable y un disparo que tocó en el poste tras una jugada en la que participó el colombiano Luis Díaz, ambos goles antes de la primera media hora de partido.

El delantero inglés refuerza su liderato al frente de la tabla de goleadores con 26 dianas, el doble que su compañero Luis Diaz (13 goles).

Leon Goretzka cerró el marcador en el tramo final del partido.

En una fecha por el momento muy productiva en goles -21 en seis partidos- vio puerta el volante argentino Nicolás Capaldo en la victoria del Hamburgo ante el Union Berlin (3-2).

Si el Borussia Dortmund goleó 4-0 al Maguncia el viernes en el partido que abrió el telón del fin de semana, el mismo resultado se vio el sábado en el Bayer Leverkusen-St Pauli.

También venció sin problemas el Eintracht Faráncfort al Borussia Mönchengladbach (3-0).

El Stuttgart-Colonia completa el programa del sábado, quedando para el domingo los partidos Augsburgo-Heindenheim y Leipzig-Wolfsburgo.