Bogotá vacunará contra el virus respiratorio infantil VSR: ¿Para quiénes aplica y cómo funciona?

Con la llegada de 3.800 dosis de nirsevimab, Bogotá se convierte en la primera ciudad del mundo en adoptar de manera autónoma una estrategia híbrida de inmunización.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
10:56 a. m.
Bogotá acaba de dar un paso que la posiciona en el mapa global de la innovación en salud pública. Con la llegada de 3.800 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab (Beyfortus).

La ciudad se convierte en la primera del mundo en implementar de manera autónoma una estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio (VSR), financiada con recursos propios.

El anuncio fue realizado por la Secretaría Distrital de Salud, que lideró la gestión para la adquisición de esta tecnología.

Bogotá integrará dos herramientas preventivas en un mismo modelo: la vacunación de gestantes y la aplicación del anticuerpo monoclonal en recién nacidos con condiciones específicas.

Esta combinación constituye la llamada estrategia híbrida, que busca cerrar brechas en protección temprana.

¿Qué es el virus sincitial respiratorio (VSR)?

El VSR es uno de los principales responsables de infecciones respiratorias graves en los primeros meses de vida y representa una de las causas más frecuentes de hospitalización en menores de cinco años.

A diferencia de las vacunas tradicionales, que estimulan al organismo para producir anticuerpos, el nirsevimab ya contiene los anticuerpos formados, lo que brinda protección inmediata.

Esta característica resulta clave en los primeros meses de vida, cuando el sistema inmunológico del bebé aún es inmaduro.

¿Cómo funciona la vacuna contra el VSR y para quiénes aplica?

El biológico será distribuido desde el centro de acopio distrital hacia las cuatro Subredes Integradas de Atención en Salud y la EPS Compensar, que a su vez lo entregarán a las IPS con servicios de parto y vacunación.

La aplicación se realizará bajo lineamientos técnicos estrictos.

La estrategia prioriza recién nacidos entre las semanas 33 y 35 de gestación que no cumplan criterios para recibir palivizumab, así como bebés desde la semana 36 cuyas madres no accedieron a vacunación.

También contempla casos especiales, incluidos hijos de madres con inmunosupresión y menores con enfermedades respiratorias o cardiacas complejas.

Bogotá es pionera en el mundo en adoptar herramientas contra el VSR

Uno de los elementos más relevantes es que la ciudad adquirió esta tecnología con recursos propios, sin depender de una compra nacional.

Esta decisión convierte a Bogotá en pionera en la adopción programática de herramientas innovadoras contra el VSR.

El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, calificó la medida como una acción concreta que salva vidas y reafirma el compromiso de la ciudad con la primera infancia.

Según explicó, el uso combinado de vacunación materna y anticuerpo monoclonal permite ampliar la cobertura de protección frente al virus.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que con esta decisión la capital no solo protege a su población más vulnerable, sino que se convierte en referente internacional.

El mandatario dijo que el VSR es la principal causa de hospitalización en menores de cinco años en el país y que esta estrategia apunta a reducir de forma drástica los riesgos de complicaciones y mortalidad infantil.

