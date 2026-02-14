CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estrés crónico: la alarma que no se apaga y pone en jaque la salud física y mental

El estrés crónico puede convertirse en un factor de riesgo que impacta el corazón, el sueño, el peso, la memoria y el estado de ánimo.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
10:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El organismo humano está diseñado para activarse frente a una amenaza. Ante una situación percibida como peligrosa, el cerebro pone en marcha un sistema de alarma que libera hormonas como la adrenalina y el cortisol.

Estas sustancias aceleran el ritmo cardíaco, elevan la presión arterial y aumentan la energía disponible. Es lo que comúnmente se conoce como respuesta de “lucha o huida”.

El problema surge cuando esa reacción deja de ser puntual y se convierte en permanente. Aunque hoy no enfrentamos depredadores como en la antigüedad, sí convivimos con presiones diarias: cargas laborales, responsabilidades económicas, cuidado de la familia y exigencias sociales. El cuerpo puede interpretar estos retos como amenazas continuas y mantenerse en modo de defensa.

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario
RELACIONADO

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario

Cuando la alerta del cuerpo permanece encendida

Cuando el sistema de estrés permanece activo por mucho tiempo, casi todos los procesos corporales pueden verse alterados. Se incrementa el riesgo de ansiedad, depresión, trastornos digestivos, dolores de cabeza, tensión muscular y problemas de sueño. También se asocia con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, aumento de peso y fallas en la concentración y la memoria.

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios
RELACIONADO

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios

Claves prácticas para manejar el estrés de forma saludable

No todas las personas reaccionan igual ante los factores estresantes. La genética y las experiencias de vida influyen en la intensidad de la respuesta. Ante un mismo hecho, alguien puede mantenerse sereno mientras que otro experimenta una fuerte sobrecarga emocional. Por eso, el manejo del estrés debe entenderse como un proceso personal.

Según especialistas, adoptar hábitos protectores es un primer paso. Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física regular ayudan a estabilizar las respuestas del cuerpo. Algunas técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación o el yoga, también contribuyen a reducir la activación sostenida.

Otras estrategias útiles incluyen escribir un diario, fortalecer los vínculos sociales, dedicar tiempo a pasatiempos y al humor, y organizar mejor las tareas diarias para evitar la sobrecarga. Buscar apoyo profesional es igualmente válido cuando la tensión se vuelve difícil de controlar.

Gestionar el estrés no elimina los desafíos de la vida, pero sí cambia la forma de enfrentarlos. El resultado puede traducirse en mayor bienestar, mejor calidad de vida y una protección real para la salud a largo plazo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Organización Mundial de la Salud

Una cirujana colombiana asumirá la dirección de un gigante de la medicina de emergencias

Manizales

Hospital Santa Sofía de Manizales opera urgencias al 300% de su capacidad en medio de crisis de salud

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario

Otras Noticias

Bogotá

Bogotá vacunará contra el virus respiratorio infantil VSR: ¿Para quiénes aplica y cómo funciona?

Con la llegada de 3.800 dosis de nirsevimab, Bogotá se convierte en la primera ciudad del mundo en adoptar de manera autónoma una estrategia híbrida de inmunización.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo, el “deseo” de un gigante del continente

Todo parece indicar que Néstor Lorenzo podría tener ofertas interesantes después del Mundial de Estados Unidos.

Nequi

Nequi regalará dinero a colombianos: estos son los pasos para participar

Venezuela

Régimen en Venezuela liberó 17 presos políticos de la "Zona 7": familias inician huelga de hambre

Bogotá

Filarmónica de Bogotá ofrece dos conciertos gratis para los enamorados en San Valentín