Concejal advierte que 47 agentes de tránsito han sido agredidos en Bogotá durante el 2026

Desde el Concejo de Bogotá, David Saavedra advirtió la falta de garantías para que agentes de tránsito realicen su trabajo en la ciudad.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, a corte del 17 de junio, 47 uniformados de la seccional Tránsito han sido agredidos en Bogotá, en hechos que motivaron la captura de 25 infractores.

“No podemos permitir que quienes trabajan por el orden y la seguridad vial de Bogotá tengan que cumplir sus funciones bajo amenazas o violencia. Agredir a un agente de tránsito es atacar la institucionalidad y el respeto por la autoridad. La ciudad necesita garantías para quienes hacen cumplir la ley”, advirtió el cabildante.

37 casos de agresión y contando:

Las afectaciones registradas contra agentes de tránsito habrían ocurrido en un total de 37 agresiones, de las que la ciudad lleva un registro.

Preocupa que los ataques ocurrieron cuando uniformados se encontraban en labores para controlar el tránsito y mantener el orden en las vías.

El caso más reciente se registró en los últimos días de junio de 2026, contra un grupo de agentes civiles que realizaban un procedimiento de inmovilización en el noroccidente de la ciudad.

¿Qué se sabe de la última agresión registrada contra agentes de tránsito en Bogotá?

En el último caso del que se tiene un registro, el concejal Saavedra advirtió que un grupo de personas abordó y amenazó a agentes de tránsito y operarios de una grúa que trataban de retirar una motocicleta que se encontraba en la vía.

En videos que llegaron a manos del cabildante, se ve a varias personas tratando de bajar la moto por la fuerza y a uno de los implicados intimidando a los agentes con un arma blanca; lo que obligó a detener el procedimiento y llamar a la Policía.

El caso, ocurrido en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá, será puesto en conocimiento de las autoridades, según la Secretaría de Movilidad, y se compartiría con ellas todo el material probatorio, incluyendo las grabaciones que realizaron las cámaras que portan los uniformados.