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Exclusiva | Los desconocidos chats del británico señalado de asesinar a Natalia Villalba

Noticias RCN conoció detalles del atroz caso de Natalia Villalba, la modelo hallada muerta en una maleta en Bogotá.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
01:12 p. m.
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Noticias RCN conoció en exclusiva detalles del atroz caso de Natalia Villalba, la modelo que fue asesinada y su cuerpo escondido en una maleta en Bogotá.

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Los chats revelados corresponden a Foster Martinson, el extranjero capturado por el caso. Les dijo a los bancos que supuestamente había sido drogado y secuestrado en la capital colombiana.

¿Qué muestran los chats?

Este hombre originario del Reino Unido también aseguró que había sido testigo del asesinato de la mujer en un hostal. Ahora, la Fiscalía tendrá que descifrar si esto se trató de una coartada.

“Me drogaron, me golpearon y me secuestraron en Colombia. No puedo confirmar lo que pasó exactamente, ya que estaba drogado (…) Vi cómo asesinaban a alguien. Eso es relevante”, este fue el mensaje.

Una de las propietarias del hostal en donde se quedó el británico denunció que en junio también habría sido responsable de otro intento de acoso y consumo de drogas con un ciudadano estadounidense. Martinson había compartido habitación con él antes de estar con la modelo.

La otra presunta víctima del británico

Cameren Gregoru reportó que, mientras se estaba hospedando con Martinson Foster, en varias ocasiones se despertaba en las tardes y dormía más de 15 horas; lo que no es usual.

En la declaración, el ciudadano norteamericano sostuvo que cuando se despertaba, se sentía mareado y presumiblemente bajo los efectos de sustancias: “Sentía dolor en las partes íntimas, pero cree que tal vez pudo usar drogas con él”.

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El británico había sido capturado en Quito (Ecuador) y hace pocos días retornó a Colombia para responder ante las autoridades. Su traslado se efectuó el pasado sábado 27 de junio.

“Presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Ejecutó diversas maniobras dirigidas a alter la escena”, esta es la hipótesis de las autoridades.

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