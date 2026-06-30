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OMS lanzó alerta tras los terremotos en Venezuela: temen propagación de peligrosas enfermedades

Todas las condiciones podrían desencadenar epidemias, mientras aumentan las víctimas de la tragedia.

Propagación de enfermedades en Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 30 de 2026
07:40 a. m.
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La emergencia que enfrenta Venezuela tras los dos terremotos continúa agravándose. A la cifra de muertos, heridos y desaparecidos ahora se suma el riesgo de que se presenten brotes de enfermedades en las zonas afectadas.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el desastre no solo dejó una afectación en la infraestructura hospitalaria, sino que también ha generado condiciones que podrían favorecer la propagación de enfermedades infecciosas.

OMS alertó por brotes de enfermedades tras terremotos en Venezuela

Durante una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, explicó que los hospitales venezolanos trabajan por encima de su capacidad debido a la llegada masiva de personas lesionadas por los terremotos.

Según el vocero, los servicios de salud enfrentan una presión extrema mientras atienden principalmente casos relacionados con traumatismos provocados por el colapso de edificaciones.

Además, señaló que existe un riesgo elevado de que aparezcan brotes de enfermedades en los próximos días.

¿Qué enfermedades podrían propagarse?

La OMS advirtió que la interrupción de los servicios de salud, las fallas en las redes de agua potable y saneamiento, así como el desplazamiento de miles de personas hacia refugios temporales, crean un escenario propicio para la propagación de diferentes enfermedades.

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Entre las que generan mayor preocupación se encuentran enfermedades prevenibles mediante vacunación como el sarampión, la difteria y la tos ferina.

El organismo también alertó sobre un posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores o por el agua, entre ellas dengue, chikunguña, zika, malaria y fiebre amarilla.

¿Cómo está el sistema hospitalario en Venezuela?

De acuerdo con la información entregada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, 38 hospitales resultaron afectados por los terremotos.

Hasta el 27 de junio, la OMS había logrado recopilar información de 21 centros de salud ubicados en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón.

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El balance indica que tres hospitales se encuentran en estado crítico, seis presentan daños estructurales o funcionan parcialmente y los demás continúan prestando servicio, aunque bajo una fuerte presión debido al incremento de pacientes.

¿Cuántas víctimas han dejado los terremotos en Venezuela?

Según el más reciente reporte oficial entregado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el doble terremoto deja hasta el momento 1.719 personas fallecidas y 5.034 heridas.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas informó que alrededor de 50.000 personas continúan desaparecidas, mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

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