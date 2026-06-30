El viral 'espiritista más poderoso del mundo', que hincha por Ghana, sorprendió con NUEVA PREDICCIÓN para el Mundial

Nana Kwaku Bonsam, el espiritista de Ghana que se autodenomina el 'más poderoso del mundo', continúa siendo muy buscado en las redes sociales.

Este hombre ha sido enfocado en las tribunas en los partidos de su selección y ha hablado de realizar 'trabajos' para beneficiar los intereses del equipo dirigido por Carlos Queiroz.

Antes del partido vs. Inglaterra, que finalizó 0-0, Nana Kwaku Bonsam aseguró haberle realizado una 'maldición' a Harry Kane para que no pudiera anotar.

Además, en los últimos días manifestó que Cabo Verde daría la sorpresa y eliminaría a la Argentina de Lionel Messi en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el espiritista Nana Kwaku Bonsam también realizó otra afirmación que ha llamado la atención. ¿Cuál fue?

¡Nana Kwaku Bonsam, el espiritista de Ghana, predijo al campeón del Mundial 2026!

En una de sus declaraciones más recientes, Nana Kwaku Bonsam eligió a un equipo europeo como nuevo campeón de la Copa del Mundo.

Se trata de la Portugal dirigida por Roberto Martínez, que fue segunda del grupo K con 5 puntos.

"Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal", expresó el autoproclamado 'espiritista más poderoso del mundo'.

¿Cuándo juega Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La Portugal de Cristiano Ronaldo se encontrará frente a frente con la Croacia de Luka Modric.

El encuentro será el próximo jueves 2 de julio, en el Estadio Toronto, a las 6:00 de la tarde.

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Además, el ganador de ese cruce se enfrentará en octavos de final al vencedor del partido entre España y Austria.

Hasta el momento, Portugal empató 1-1 vs. la República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán e igualó 0-0 con Colombia.

Por su parte, Croacia perdió 4-2 vs. Inglaterra, le ganó 1-0 a Panamá y venció 2-1 a Ghana.