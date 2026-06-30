Cuestionan la falta de operación por parte del régimen venezolano en medio de la emergencia

La desolación y el abandono marcan el ambiente en el municipio de Caraballeda en Venezuela, donde el colapso de un edificio ha dejado a muchas personas sumidas en el dolor y la incertidumbre.

A medida que pasan los días, la angustia se intensifica. Las familias esperaban una respuesta por parte del gobierno, pero la falta de recursos y apoyo ha generado una ola de críticas. Esto, por ejemplo, ha impedido sacar los cuerpos de los escombros.

¿Hay falta de capacidades?

“Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas o, al menos, recuperar los cuerpos de nuestros seres amados”, esto expresó una persona que pide soluciones.

La única maquinaria enviada para remover los escombros esenciales en el rescate ha quedado fuera de servicio, lo que ha detonado la frustración de los presentes que denuncian repetidamente la falta de herramientas necesarias para repararla rápidamente.

Esta situación ha desatado una ola de críticas al régimen, con acusaciones de ineficiencia, no solo en la gestión del desastre, sino además en la falta de previsión en cuanto a la dotación de recursos críticos para emergencias.

Casi una semana desde que ocurrió la tragedia

La protesta silenciosa y las lágrimas reflejan la desesperanza y la sospecha que tienen muchos venezolanos acerca de un aparato estatal que parece no ofrecer respuestas concretas ni acciones rápidas en medio de la emergencia.

“Nuestro sufrimiento pareciera no tener fin. Estamos esperando que bajen las herramientas para arreglarla, pero hasta ahora solo hay promesas y ninguna solución efectiva”, esto consideran los habitantes.

El régimen de Delcy Rodríguez anunció la declaración del estado de emergencia. Además, ha sido la responsable de dar a conocer el número de muertos que ya superó la cifra de mil.

La tarde de ese miércoles 24 de junio quedará marcada para siempre en la historia de Venezuela. Los dos sismos han desembocado una crisis sin precedentes.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.