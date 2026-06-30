Carlos Queiroz no se escondió y mandó contundente mensaje a Colombia antes del juego con Ghana

El ambiente previo al crucial partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha tornado incandescente. Carlos Queiroz, actual director técnico de la selección de Ghana y viejo conocido del entorno cafetero, no se guardó nada en sus más recientes declaraciones.

Con un tono directo y crítico, el estratega portugués desató la polémica al cuestionar duramente la estructura actual del certamen global, añadiendo un extra de picante al reencuentro con sus antiguos dirigidos.

El partido, programado para este viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en Kansas City, ya arrastraba una narrativa intensa debido al pasado de Queiroz con la Tricolor entre 2019 y 2020.

Sin embargo, el timonel luso decidió desviar la atención de los nombres propios para apuntar directamente contra la organización del torneo, señalando que el formato expandido le está restando mística a la máxima cita del balompié.

La fuerte crítica al formato del Mundial

A pesar de que Ghana logró avanzar a la ronda de eliminación directa beneficiándose precisamente del nuevo sistema de competencia —clasificando como uno de los mejores terceros del Grupo L—, Queiroz se mostró tajante ante los medios de comunicación sobre la devaluación del torneo:

"Participar en la Copa del Mundo debería ser algo excepcional. Incluso los partidos de clasificación en Europa y en África pierden su sentido y su significado porque son demasiados."

Para el técnico de 73 años, la masificación de selecciones en la fase final diluye la exigencia y la exclusividad que históricamente caracterizaron al Mundial, una opinión que rápidamente escaló a los principales diarios deportivos de Colombia y el mundo, catalogándose como el primer gran "escándalo" dialéctico de la fase final.

Un reencuentro con cuentas pendientes

Más allá de la controversia logística, el choque deportivo promete ser de alta tensión. Colombia llega a esta instancia en un gran momento de forma tras liderar el Grupo K, consolidando el proceso de Néstor Lorenzo tras un meritorio empate sin goles frente a Portugal.

Por el lado africano, la Ghana de Queiroz ha demostrado ser un bloque rocoso y físicamente formidable. Durante la fase de grupos, los ghaneses incomodaron notablemente a potencias como Inglaterra (0-0) y sumaron tres puntos vitales ante Panamá (1-0), demostrando la huella táctica y pragmática de su entrenador.

Este cara a cara pondrá a Queiroz frente a futbolistas que él mismo lideró en su turbulento paso por el banquillo colombiano, el cual concluyó abruptamente tras las recordadas goleadas ante Uruguay y Ecuador en las eliminatorias de la pasada Copa del Mundo.