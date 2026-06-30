Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 30 de junio de 2026!
Los especialistas ya especificaron los epicentros y los municipios más cercanos.
Nicolás Forero
12:30 p. m.
Este martes 30 de junio de 2026, desde la madrugada, se han presentado varios temblores en el país.
La mayoría de movimientos telúricos han sido en Santander, aunque otros también se han originado en Valle del Cauca, Meta, La Guajira, Antioquia y Chocó.
¿Cuáles han sido los epicentros y las magnitudes? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
¡Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de junio de 2026!
12:06 a.m.
Epicentro: Charta, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 161 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Tona (Santander), a 6 de Charta (Santander) y a 9 de Matanza (Santander).
¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 30 de junio de 2026?
- 1:01 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 1:32 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 3:56 a.m.
Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Dagua (Valle del Cauca), a 28 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 33 de La Cumbre (Valle del Cauca).
- 5:47 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 6:27 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Uramita (Antioquia) y a 31 de Mutatá (Antioquia).
- 7:00 a.m.
Epicentro: Girón, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 124 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Betulia (Santander), a 15 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Piedecuesta (Santander).
- 8:08 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Uribe (Meta), a 27 de Mesetas (Meta) y a 35 de Lejanías (Meta).
- 8:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).
- 9:22 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Peque (Antioquia), a 18 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Dabeiba (Antioquia).
- 10:01 a.m.
Epicentro: Sipí, Chocó.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 105 kilómetros.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 23 de Versalles (Valle del Cauca) y a 26 de El Cairo (Valle del Cauca).
- 10:43 a.m.
Epicentro: Dibulla, La Guajira.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 59 de San Juan del Cesar (La Guajira) y a 64 de Distracción (La Guajira).