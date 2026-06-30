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VIDEO | Familiares agredieron al personal médico de un hospital en Ibagué tras la muerte de un paciente

Ocho trabajadores del Hospital Federico Lleras Acosta resultaron afectados, tres de ellos con lesiones de gravedad.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
01:02 p. m.
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En la madrugada del domingo 28 de junio, en el Hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, familiares y acompañantes de un paciente fallecido protagonizaron un ataque contra el personal médico, vigilantes y las instalaciones del centro asistencial.

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El hecho, que se prolongó durante cerca de 20 minutos, dejó ocho trabajadores afectados, tres de ellos con lesiones de consideración.

Agredieron al personal médico de un hospital en Ibagué por la muerte de un paciente

De acuerdo con el gerente encargado del Hospital Federico Lleras Acosta, Diego Padilla, la emergencia ocurrió hacia la 1:40 de la madrugada del domingo, cuando un paciente ingresó al servicio de urgencias, al parecer, sin signos vitales tras un presunto caso de suicidio.

Mientras el personal médico adelantaba el procedimiento correspondiente, los familiares y acompañantes recibieron la noticia del fallecimiento. Sin embargo, según explicó el directivo, no aceptaron el diagnóstico y reaccionaron de manera violenta contra quienes atendían la emergencia.

Desafortunadamente, para el domingo sobre la 1:40 de la madrugada, en torno a la atención de un paciente que ingresa al parecer sin signos vitales después de un proceso de un suicidio, los familiares y acompañantes al recibir la noticia no la aceptan como tal. Se desencadena esto en un ataque violento contra las instalaciones, pero sobre todo contra la misión médica.

¿Quiénes resultaron heridos durante el ataque?

El gerente del hospital informó que ocho trabajadores quedaron involucrados en la agresión.

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Tres de ellos sufrieron las lesiones más graves. Incluso, uno de los afectados tuvo que ser llevado a cirugía ese mismo domingo debido a la gravedad de las heridas que presentaba en uno de sus brazos.

Como resultado tuvimos ocho compañeros de trabajo que resultaron inmersos en el evento. Tres de ellos revistieron gravedad. Incluso uno de ellos recibió atención quirúrgica el mismo domingo debido a la gravedad de sus lesiones sobre un brazo.

Además de las agresiones al personal, el hospital reportó daños en varias de sus instalaciones durante los hechos.

¿Qué acciones tomó el hospital?

Tras controlar la situación, la parte administrativa del centro asistencial llegó al lugar durante la madrugada para iniciar las actuaciones correspondientes.

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Según el gerente encargado, desde las primeras horas del domingo se presentó la denuncia ante la Policía y posteriormente ante la Fiscalía por los daños ocasionados a la institución.

Asimismo, los trabajadores lesionados fueron orientados para instaurar las respectivas denuncias por las agresiones sufridas.

Desde las cuatro de la mañana, con acompañamiento inicialmente en la estación de Policía y luego en la Fiscalía, se hizo la recepción de la noticia criminal debido a los daños físicos que habían ocurrido en nuestro hospital. Además, ya se habló con las personas que tuvieron lesiones personales para que instauren las denuncias pertinentes.

Por su parte, las directivas del Hospital Federico Lleras Acosta señalaron que lo sucedido constituye un ataque contra la misión médica, razón por la cual el caso también fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

El gerente explicó que ya fueron enviados los reportes correspondientes a la Secretaría Departamental, con el fin de que se adelanten las actuaciones que correspondan.

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