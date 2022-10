El Termómetro Político: ¿cuándo será el encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro?

Arrancamos con las coordenadas en la frontera con Venezuela, porque El Termómetro Político supo que se está preparando un nuevo encuentro entre los cancilleres de Colombia, Álvaro Leyva, y Venezuela, Carlos Farías, en aproximadamente dos semanas. La reunión será esta vez en la región de castilletes en La Guajira con dos objetivos: atender humanitariamente la región y establecer un acuerdo de seguridad y lucha contra el contrabando.

Eso trae de nuevo la pregunta: ¿cuándo será el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro? Porque el embajador Armando Benedetti había dicho que sería en octubre y ya estamos a mitad de mes y no ha pasado nada. Está insistiendo mediante todos los canales diplomáticos que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que renunció luego de que la CIDH denunciara el deterioro de la democracia en ese país. Al parecer, hasta que no haya una señal de Maduro en ese sentido, no se pactaría el encuentro.

La que sí por fin se concretó es la cumbre en la frontera entre el Congreso de Colombia y la Asamblea de Venezuela. La agenda que se había cancelado el 27 de septiembre, día de la reapertura de los puentes internacionales, se retomará el próximo jueves 20 de octubre: cerca de 30 congresistas colombianos se desplazaran a Villa del Rosario y más o menos otros 30 de Venezuela llegaran a la zona. Habrá una sesión binacional para trabajar en los temas de reactivación comercial.

También hay una molestia, la que hay entre algunos congresistas de las comisiones séptimas del Congreso con la ministra de Salud, Carolina Corcho, tras ponerse en la agenda nacional el tema de la reforma al sistema. Representantes y senadores la han citado a varias audiencias públicas y debates. Sin embargo, ella no ha llegado, ha cancelado o enviado delegados.

Y la ministra de Comunicaciones, Sandra Urrutia, se declaró impedida para los temas de espectro, porque cabe recordar que ella manejaba esos asuntos cuando estaba en la Contraloría. Ahí fue nombrado ad hoc el ministro de Ciencias, Arturo Luna.

