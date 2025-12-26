Emergencia en Cali: hombres habrían lanzado una granada contra patrulla de la Policía

El reporte de las autoridades es de dos civiles lesionados, entre ellos un taxista que transitaba por la transversal 103 con carrera 27, oriente de Cali.

Los delincuentes le habrían lanzado los explosivos a la patrulla que recorría los alrededores cerca de una panadería. El hecho se presentó en un sector conocido como La Casona.

Con lo que respeta a los uniformados, se supo que fueron llevados a centros asistenciales cercanos.

La Personería se pronunció: “Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía”

“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, declaró el personero Gerardo Mendoza.

