“Busqué la manera de salir. Él es lo único que atesoro": madre que salvó a su hijo tras avalancha en Antioquia

La avalancha que azotó el barrio Manantiales en Antioquia ha dejado una estela de destrucción y dolor, transformando carreteras y hogares en un paisaje desolador de lodo y escombros.

Conmovedor testimonio de madre que salvó a su hijo

En medio de esta tragedia, se van conociendo historias de supervivencia y amor incondicional que conmueven a la nación como la de Carolina y su hijo Yoser, quienes se han convertido en el rostro de la resiliencia ante esta catástrofe.

Su testimonio, recogido en el lugar de los hechos, revela la angustia y determinación de quienes lo han perdido todo, pero se aferran a lo más valioso: el amor familiar.

“Ese instinto de madre es buscar la manera de salvarnos. De salvarlo a él porque él es lo único que yo atesoro en mi vida, era en lo que yo pensaba”, expresó Carolina, entre lágrimas.

Yoser, por su parte, declaró que nunca va a soltar a su mamá y que estará con ella “en las buenas y en las malas, como dicen por ahí”.

El relato de su escape es estremecedor. Carolina recuerda que escuchó un duro golpe y que fue ahí donde buscó a su hijo para poder salir a buscar refugio.

“Cuando escuché el estruendo ya duro, fue como si vinieran miles de piedras dando vueltas. Yo lo único que hice fue agarrar a mi hijo y buscar por dónde salir”, añadió la mujer.

La avalancha no solo se llevó sus posesiones materiales, sino también su sensación de seguridad, puesto que conciliar el sueño después de la avalancha ha sido imposible para los dos.

Madre salvó a su hijo de avalancha en Antioquia

“Hemos vivido las peores horas de nuestras vidas, yo creo porque no nos quedó nada”, aseguró.

Ahora, madre e hijo se enfrentan a la incertidumbre de los próximos días en refugios temporales.

Las manos callosas y manchadas de lodo de ambos son testimonio del esfuerzo físico realizado para salvarse y rescatar lo poco que pudieron. Entre sus pertenencias rescatadas, está su mascota.

Este testimonio ilustra la devastación causada por la avalancha en Manantiales. La historia de Carolina y Yoser es un recordatorio conmovedor de la resiliencia humana frente a la adversidad.

“Ha sido duro, sí, porque ahorita ya no hay nada. Por primera vez en mi vida que no sé para dónde coger, pero me quito el barro y Carolina resuelve”, finalizó.