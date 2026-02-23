CANAL RCN
Colombia

Theatron se pronunció sobre la desaparición de Diana Ospina: esto revelaron a las autoridades

La mujer se encuentra desaparecida desde la madrugada del domingo 22 de febrero luego de salir de esta reconocida discoteca en la localidad de Chapinero.

Diana Ospina desaparecida tras salir de Theatron
FOTO: Captura de pantalla - Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
03:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sigue la preocupación en Bogotá tras no conocerse nuevas noticias sobre el paradero de Diana Ospina, una mujer que salió de la reconocida discoteca Theatron en la madrugada del domingo 22 de febrero para abordar un taxi rumbo a su casa.

Diana Ospina tomó un taxi en Bogotá y lleva 34 horas desaparecida: han hecho 12 retiros de su cuenta
RELACIONADO

Diana Ospina tomó un taxi en Bogotá y lleva 34 horas desaparecida: han hecho 12 retiros de su cuenta

Según lo reportado por sus familiares a Noticias RCN, Diana le tomó una foto a la placa del vehículo que abordó, se la envió a un amigo y desde entonces perdieron el contacto con ella. Ya pasaron casi 40 horas desde el último mensaje que se registró. Además, se reporta que su cuenta bancaria ya superó los 12 movimientos.

Pronunciamiento de Theatron sobre Diana Ospina

A través de un comunicado, la empresa detrás de Theatron expresó su solidaridad con la familia de Ospina y manifestaron que se encuentran colaborando con las autoridades para acelerar los resultados en la investigación.

Según expresaron en el documento, le entregaron al Gaula de la Policía los videos en donde se evidencia el momento cuando una amiga que acompañaba a Diana se marcha del lugar en un vehículo particular, mientas que ella camina a la calle 58 bis con carrera 10 para subirse a un taxi.

Agradecemos la colaboración de todos aquellos que se han unido a la búsqueda de Diana. Seguiremos trabajando juntos para dar con su paradero y que ella pueda regresar sana y salva a su casa.

¿Qué dicen las autoridades sobre la desaparición de Diana Ospina?

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó que ya están tras la pista del taxi que Ospina tomó y están recopilando información que los pueda acercar a su paradero.

"El Gaula trabaja con la familia haciendo búsqueda activa y haciendo un cruce de información técnica", comentó, pidiendo a la comunidad que cualquier tipo de información que pueda ayudar a su localización sea reportada a las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

Ciencia bajo las aguas: hidrógrafos del ARC Simón Bolívar trazan el relieve oculto en la Antártida

Cartagena

Video registró violento intento de robo a turista en Cartagena: ya cayeron los presuntos ladrones

Aeropuerto El Dorado

¿Qué se sabe sobre el particular incidente entre un helicóptero del Ejército y un avión en El Dorado?

Otras Noticias

Viral

Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio con multitudinaria asistencia en Pereira

Los famosos cantantes celebraron su matrimonio en medio de su amplia fanaticada en Pereira.

México

¿Cómo está la situación actual en México? Presidenta se pronunció tras la muerte de ‘El Mencho’

¿Cómo se encuentra México este lunes 23 de febrero? La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció.

Dólar

Así cerró el dólar hoy en Colombia: alza marca la jornada del 23 de febrero

Jarlan Barrera

Sorpresa total: Jarlan Barrera se queda en el FPC y será anunciado por su nuevo equipo

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca