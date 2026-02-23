Theatron se pronunció sobre la desaparición de Diana Ospina: esto revelaron a las autoridades

Sigue la preocupación en Bogotá tras no conocerse nuevas noticias sobre el paradero de Diana Ospina, una mujer que salió de la reconocida discoteca Theatron en la madrugada del domingo 22 de febrero para abordar un taxi rumbo a su casa.

Según lo reportado por sus familiares a Noticias RCN, Diana le tomó una foto a la placa del vehículo que abordó, se la envió a un amigo y desde entonces perdieron el contacto con ella. Ya pasaron casi 40 horas desde el último mensaje que se registró. Además, se reporta que su cuenta bancaria ya superó los 12 movimientos.

Pronunciamiento de Theatron sobre Diana Ospina

A través de un comunicado, la empresa detrás de Theatron expresó su solidaridad con la familia de Ospina y manifestaron que se encuentran colaborando con las autoridades para acelerar los resultados en la investigación.

Según expresaron en el documento, le entregaron al Gaula de la Policía los videos en donde se evidencia el momento cuando una amiga que acompañaba a Diana se marcha del lugar en un vehículo particular, mientas que ella camina a la calle 58 bis con carrera 10 para subirse a un taxi.

Agradecemos la colaboración de todos aquellos que se han unido a la búsqueda de Diana. Seguiremos trabajando juntos para dar con su paradero y que ella pueda regresar sana y salva a su casa.

¿Qué dicen las autoridades sobre la desaparición de Diana Ospina?

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó que ya están tras la pista del taxi que Ospina tomó y están recopilando información que los pueda acercar a su paradero.

"El Gaula trabaja con la familia haciendo búsqueda activa y haciendo un cruce de información técnica", comentó, pidiendo a la comunidad que cualquier tipo de información que pueda ayudar a su localización sea reportada a las autoridades.