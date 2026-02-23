Video registró violento intento de robo a turista en Cartagena: ya cayeron los presuntos ladrones

Un grave hecho de inseguridad se presentó en la ciudad de Cartagena cuando una mujer de nacionalidad extranjera fue víctima de un violento caso de hurto. El caso quedó registrado en video y despertó la indignación de la comunidad.

En el registro se evidencia el momento en el que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta intentaron quitarle sus pertenencias. La víctima se opuso al robo, por lo que fue arrastrada durante varios segundos mientras era amenazada. Al final, la mujer conservó su bolso y los delincuentes huyeron del lugar.

Los capturados tras violento robo en Cartagena

El alcalde del Distrito de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó a través de sus redes sociales que tras la identificación de los presuntos responsables, se dio inicio a un operativo para dar con su captura, consiguiendo resultados en cuestión de horas.

Alias Douglas y alias Tirito fueron entregados a las autoridades pertinentes para su respectiva judicialización. El mandatario agradeció a la Policía y a la Secretaría del Interior por la prioridad que le dieron a este caso.

Llamado a no dejar a ladrones en libertad

Tras la captura de ambos señalados, Turbay le hizo un llamado a las autoridades judiciales: no concederle la libertad a estas personas, pues no sería la primera vez que la Policía los captura, pero rápidamente vuelven a las calles.

"De la manera como realizaron ese acto, espero que los jueces no los suelten. La Policía se ha cansado de capturar a estos dos personajes, pero cuando son puestos a disposición de un juez, son dejados en libertad".