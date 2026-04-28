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Conductor de plataforma quedó gravemente herido tras violento robo en Bogotá

La víctima fue atacada tras aceptar un servicio desde Soacha; su familia denuncia trabas para interponer la denuncia y la pérdida total del vehículo.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
06:59 a. m.
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Un nuevo caso de inseguridad se conoció en Bogotá luego de que un conductor de plataformas terminara gravemente herido en medio de un atraco para robarle su vehículo. El hecho ocurrió luego de aceptar un servicio desde Soacha, en Cundinamarca, hasta el sector de Restrepo.

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De acuerdo con el testimonio de la familia, el conductor aceptó un servicio a través de la plataforma InDrive en la madrugada del sábado, alrededor de las 3:30 a.m. Tras finalizar el recorrido, fue interceptado por tres personas que lo amenazaron con armas, lo golpearon y le robaron el carro.

El estado de salud de la víctima es reservado. Sus familiares aseguran que además del impacto físico, el hecho dejó consecuencias económicas graves, ya que el carro robado era el principal sustento del hogar y había sido adquirido hace aproximadamente seis meses.

¿Qué denuncian los familiares sobre la atención de las autoridades?

La familia de la víctima hizo un llamado a las autoridades, señalando dificultades para interponer la denuncia. Indicaron que acudieron inicialmente en Soacha, luego a la URI de Puente Aranda y posteriormente a la Fiscalía en Paloquemao, pero no lograron radicar el caso de inmediato debido a restricciones en los horarios de atención durante el fin de semana.

El caso involucra a tres presuntos responsables, que según el relato de las víctimas, serían de nacionalidad extranjera. De momento, no se reportan avances en la investigación, no hay pistas del paradero del vehículo y el conductor permanece en proceso de recuperación.

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