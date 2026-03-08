Siloé, la emblemática ladera de la 'Sucursal del Cielo', está viviendo una metamorfosis sin precedentes. A través del Tour de la Estrella, este sector de Cali demuestra que es posible dejar atrás un pasado marcado por la violencia y la falta de oportunidades para escribir una nueva historia de resiliencia.

Este proyecto de turismo comunitario no solo ofrece recorridos por sus vibrantes calles, sino que representa una señal clara de cómo la inversión social, la generación de empleo y el acompañamiento constante pueden pacificar y transformar territorios vulnerables. Quienes antes empuñaban armas o integraban pandillas, hoy se han resocializado y son los anfitriones de un modelo de vida que inspira al país entero.

Qué es el Tour de la Estrella en Siloé y cómo funciona

El recorrido turístico por esta zona se ha convertido en una verdadera puerta de esperanza para cientos de familias caleñas. Esta iniciativa va mucho más allá de las visitas guiadas o las muestras culturales, ya que su objetivo central es impulsar el emprendimiento local y proteger el patrimonio histórico del barrio. Al atraer visitantes nacionales y extranjeros, la comunidad genera ingresos lícitos que blindan a los jóvenes contra la ilegalidad. Las calles adornadas, los miradores espectaculares y la brisa del Pacífico que desciende por las montañas occidentales de la ciudad crean un ambiente único donde la salsa y el reguetón marcan el ritmo de un renacer económico y social innegable.

El turismo comunitario como motor de transformación en Cali

Para que la visibilidad de Siloé se convierta en un éxito sostenido, los líderes locales insisten en que se necesitan acciones concretas y estructurales. Consolidar el turismo en este territorio exige fortalecer la seguridad del cuadrante, mejorar la infraestructura vial y los accesos a la ladera, además de capacitar formalmente a los operadores turísticos del sector. La formalización de los negocios y la elevación en la calidad del servicio son pasos obligatorios para facilitar la llegada de inversión tanto pública como privada. Estas dinámicas permitirán la creación de nuevas empresas y garantizarán que el crecimiento económico impacte directamente en la calidad de vida de todos los residentes de la zona.

Valeria García Payán y su visión para el turismo nacional

Detrás de este exitoso modelo territorial destaca el trabajo de la reconocida líder empresarial y social Valeria García Payán, quien ha sido una promotora incansable del desarrollo en el suroccidente colombiano. Su experiencia trabajando de la mano con las comunidades ha permitido traducir las buenas intenciones en resultados tangibles para los habitantes. Su nombre suena actualmente con mucha fuerza para asumir la Gerencia General del Fondo Nacional del Turismo (Fontur). De confirmarse su llegada a esta importante entidad, los empresarios y dirigentes gremiales guardan una enorme expectativa de que proyectos comunitarios reciban el acompañamiento técnico e institucional necesario para replicarse de manera sostenible en otras regiones de Colombia.

Creadores de contenido impulsan la nueva cara de la Sucursal del Cielo

El impacto mediático de esta renovación ha roto fronteras, atrayendo a figuras influyentes del entorno digital que amplifican el mensaje de cambio en plataformas de alto alcance. El reconocido creador de contenido Javier Cardona decidió cambiar los grandes escenarios para sumergirse en la historia de una comunidad trabajadora que exige ser reconocida por su empuje. A él se sumó Alemizzle, quien con más de cuatro millones de seguidores, documentó su experiencia disfrutando de la esencia caleña pura.

Pilotos comunitarios como este representan una oportunidad dorada para que la nueva administración del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella demuestre con hechos que la seguridad ciudadana, el desarrollo social y el crecimiento económico son caminos absolutamente complementarios.