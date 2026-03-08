Abelardo revela de dónde están saliendo los recursos para la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla

Sin aún posesionarse como presidente, Abelardo de la Espriella ha dado varios anuncios que han causado múltiples opiniones en los sectores políticos.

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Uno de estos, por ejemplo, tiene que ver con el sitio desde el que gobernará tras anunciar que no lo hará en la Casa de Nariño. Por eso, reveló que en Bogotá despachará desde el Palacio San Carlos, donde habitualmente opera la Cancillería.

No es una réplica de la Casa Blanca: presidente electo

Sumado a ello, ha afirmado que querrá gobernar en varios territorios y para ello se están ultimando los detalles para una casa presidencial alterna en Barranquilla.

A través de YouTube, de la Espriella aclaró el origen de los fondos de esta obra. Por un lado, aseguró que no se está construyendo un nuevo palacio ni mucho menos una réplica de la Casa Blanca.

Recordó que la edificación ya existía y está ubicada en la sede de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, más concretamente en el batallón Paraíso en la capital atlántica.

“Quienes la comparan con la Casa Blanca desconocen que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una época, no a una copia”, sostuvo al mencionar que las adecuaciones tienen que ver con garantizar las condiciones de seguridad y el funcionamiento que requiere una sede de la Presidencia.

“Estoy poniendo de mi propia plata”

Inclusive, reveló que hay un búnker que fue construido hace años para proteger al presidente en caso de que hubiese una confrontación bélica internacional. Actualmente, funciona como sala especial de crisis y operaciones.

De la Espriella agregó que en el búnker subterráneo podrá “tomar decisiones en tiempo real frente a situaciones que afecten la seguridad y el orden público del país”.

En cuanto a la financiación, recalcó que no está siendo con dinero público, sino con plata de su bolsillo: “Todas esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales e implementos por parte de empresarios de Barranquilla (privados) que han querido contribuir a este proyecto”.

“Lo estoy poniendo yo de mi propia plata. Voy a hacer públicas las facturas y los giros que estoy haciendo como una donación al Estado”, concluyó al indicar que el mobiliario cuesta aproximadamente 700.000.000 de pesos.