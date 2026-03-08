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Luto en el vallenato: murió cantante que había sido apuñalado

La muerte del cantautor fue confirmada por su hermano.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
03:40 p. m.
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El vallenato está de luto porque se confirmó la muerte de un cantante que estaba internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Óscar Silva Melo, que era conocido como 'El Óscar del Vallenato' y originario de El Paso, Cesar, tuvo que ingresar al centro hospitalario tras ser agredido con un arma cortopunzante.

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Luego de comenzar a ser atendido en una entidad médica de Magdalena, Óscar Silva denunció demoras para ser trasladado a un hospital de mayor complejidad. Fue así como, después de unos días, el cantante logró ser llevado a la Clínica de Valledupar, pero, desafortunadamente, su estado de salud continuó desmejorando de manera paulatina.

El hermano del cantante Óscar Silva confirmó su muerte

Tras el deceso de Óscar Silva, su hermano tuvo un diálogo con los medios de comunicación y manifestó que las autoridades están buscando a la persona que hirió al cantante.

"Él sufrió una agresión física, la denuncia ya fue establecida y está siendo materia de investigación por la Fiscalía. Vamos a esperar que se desarrolle el proceso normal, pero ya está identificada la persona y también los hechos", expresó.

"Todo comenzó a partir de ese desafortunado evento. Al parecer fue por algunas discrepancias en cuanto a posiciones políticas. Era una conversación de amigos, pero en un evento de calor ocurrieron estos desafortunados acontecimientos. A mi hermano le encantaba el folclor, resaltar las raíces de nuestra música vallenata y era feliz componiendo, cantando y participando en los diferentes festivales", añadió.

La Fundación Festival Calixto Ochoa lamentó la muerte del cantante Óscar Silva Melo

En sus redes sociales, la Fundación Festival Calixto Ochoa emitió un mensaje de luto por el fallecimiento de Óscar Silva.

"La Fundación Festival Calixto Ochoa lamenta profundamente el fallecimiento del cantautor Óscar Silva Melo, que fue participante y ganador. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor", se redactó.

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"Su alegría, amistad y buen corazón dejan huellas imborrables. Gracias por tanto, su música y su esencia vivirán por siempre en nosotros. Paz en su tumba", se complementó.

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