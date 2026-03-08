CANAL RCN
Internacional

Reconocido cantante fue asesinado a tiros mientras grababa un videoclip: esto se sabe

Su muerte conmocionó a la escena del rap mexicano.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
04:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La escena del rap mexicano está de luto después del asesinato de Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido artísticamente como Soldis C4. El músico de 30 años perdió la vida durante un ataque armado registrado el viernes 31 de julio de 2026 en Guadalajara, Jalisco.

El crimen ocurrió cuando Soldis C4 se encontraba acompañado de varias personas en la vía pública, donde preparaban la grabación de un nuevo videoclip. Según las primeras versiones, un hombre con el rostro cubierto se aproximó al grupo y abrió fuego directamente contra el artista.

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado tras recibir múltiples impactos de bala
RELACIONADO

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado tras recibir múltiples impactos de bala

Después de cometer la agresión, el responsable escapó del sector en una moto y, por ende, las autoridades están monitoreando las cámaras de seguridad del sector.

¿Cómo ocurrió el asesinato del rapero Soldis C4?

El ataque se presentó cerca del cruce de la avenida Ahuehuetes y la calle Miguel Orozco Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara. Vecinos alertaron a los organismos de emergencia después de escuchar varias detonaciones.

Agentes de la Policía Municipal y personal paramédico se desplazaron hasta el lugar. Cuando revisaron al músico, determinaron que ya no tenía signos vitales. Los informes difundidos por medios mexicanos señalan que recibió varios impactos de bala y que en la escena fueron recuperados casquillos que serán sometidos a análisis.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación y delegó las diligencias a la unidad especializada en homicidios intencionales. Entre las actuaciones se encuentra la revisión de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y el estudio de los elementos hallados en el sitio.

Hasta el momento no se conocen capturas relacionadas con el homicidio. Tampoco existe una explicación oficial sobre el móvil, por lo que cualquier versión sobre las razones del ataque permanece sin confirmar.

¿Quién era Soldis C4 y cuáles fueron sus canciones?

Soldis C4 era un rapero, productor musical y promotor vinculado con la escena urbana de Guadalajara. Formaba parte de La Clika Music, sello que confirmó públicamente su fallecimiento y pidió respeto para sus familiares durante el duelo.

A lo largo de su carrera participó en diferentes proyectos independientes y colaboró con exponentes del rap mexicano. Entre las canciones asociadas con su trayectoria aparecen 'El destino del barrio', 'Por mi familia', 'Fuego', 'Turbio', 'Camino volando' y 'Antes que ustedes'.

Luto en el vallenato: murió cantante que había sido apuñalado
RELACIONADO

Luto en el vallenato: murió cantante que había sido apuñalado

Además de interpretar sus propias composiciones, Hinojosa Vargas trabajaba en la producción y promoción de nuevos talentos. Su actividad le permitió ser reconocido dentro del movimiento urbano de Jalisco, especialmente entre artistas y seguidores del rap de barrio.

El asesinato de Soldis C4 causó numerosas reacciones en redes sociales. Colegas, amigos y admiradores compartieron mensajes de despedida y pidieron que el caso sea esclarecido.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

África

Jóvenes sudaneses denunciaron cruel entrenamiento para la guerra por presuntos mercenarios colombianos

India

Toman drástica decisión sobre exdirigente deportivo en India implicado en caso de acoso sexual

Ciberseguridad

Cometer o forzar a otros a cometer delitos cibernéticos será pagado con pena de muerte en este país

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Abelardo revela de dónde están saliendo los recursos para la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla

El presidente electo cuestionó a quienes piensan que es una réplica de la Casa Blanca.

Comercio

Top 10 de los carros más vendidos en Colombia en julio: modelos, cifras y tendencias

Conozca las marcas y modelos más vendidos en este mes del año. Hubo sorpresas en el listado.

Invima

Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: es ilegal y un riesgo para la salud

Lamine Yamal

¿Lamine Yamal está de visita en Colombia? El gesto que desató los rumores en redes

Conciertos

Vive Claro Music Hall en Bogotá: capacidad, ubicación y conciertos