Reconocido cantante fue asesinado a tiros mientras grababa un videoclip: esto se sabe

La escena del rap mexicano está de luto después del asesinato de Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido artísticamente como Soldis C4. El músico de 30 años perdió la vida durante un ataque armado registrado el viernes 31 de julio de 2026 en Guadalajara, Jalisco.

El crimen ocurrió cuando Soldis C4 se encontraba acompañado de varias personas en la vía pública, donde preparaban la grabación de un nuevo videoclip. Según las primeras versiones, un hombre con el rostro cubierto se aproximó al grupo y abrió fuego directamente contra el artista.

Después de cometer la agresión, el responsable escapó del sector en una moto y, por ende, las autoridades están monitoreando las cámaras de seguridad del sector.

¿Cómo ocurrió el asesinato del rapero Soldis C4?

El ataque se presentó cerca del cruce de la avenida Ahuehuetes y la calle Miguel Orozco Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara. Vecinos alertaron a los organismos de emergencia después de escuchar varias detonaciones.

Agentes de la Policía Municipal y personal paramédico se desplazaron hasta el lugar. Cuando revisaron al músico, determinaron que ya no tenía signos vitales. Los informes difundidos por medios mexicanos señalan que recibió varios impactos de bala y que en la escena fueron recuperados casquillos que serán sometidos a análisis.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación y delegó las diligencias a la unidad especializada en homicidios intencionales. Entre las actuaciones se encuentra la revisión de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y el estudio de los elementos hallados en el sitio.

Hasta el momento no se conocen capturas relacionadas con el homicidio. Tampoco existe una explicación oficial sobre el móvil, por lo que cualquier versión sobre las razones del ataque permanece sin confirmar.

¿Quién era Soldis C4 y cuáles fueron sus canciones?

Soldis C4 era un rapero, productor musical y promotor vinculado con la escena urbana de Guadalajara. Formaba parte de La Clika Music, sello que confirmó públicamente su fallecimiento y pidió respeto para sus familiares durante el duelo.

A lo largo de su carrera participó en diferentes proyectos independientes y colaboró con exponentes del rap mexicano. Entre las canciones asociadas con su trayectoria aparecen 'El destino del barrio', 'Por mi familia', 'Fuego', 'Turbio', 'Camino volando' y 'Antes que ustedes'.

Además de interpretar sus propias composiciones, Hinojosa Vargas trabajaba en la producción y promoción de nuevos talentos. Su actividad le permitió ser reconocido dentro del movimiento urbano de Jalisco, especialmente entre artistas y seguidores del rap de barrio.

El asesinato de Soldis C4 causó numerosas reacciones en redes sociales. Colegas, amigos y admiradores compartieron mensajes de despedida y pidieron que el caso sea esclarecido.