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Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: es ilegal y un riesgo para la salud

La autoridad sanitaria informó que este producto de uso inhalado no cuenta con registro sanitario y pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirirlo.

vaper prohibido en Colombia
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
03:39 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 246-2026, en la que advirtió sobre la comercialización ilegal en Colombia de un vapeador con CBD y CBN promocionado como un producto a base de cannabis para uso inhalado. La entidad informó que este producto no cuenta con registro sanitario.

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Según la autoridad sanitaria, el vapeador es ofrecido a través de una página web y de diferentes plataformas de comercio electrónico. Además, se promociona con presuntas propiedades terapéuticas para el manejo del dolor y la inflamación mediante inhalación, pese a que no existe autorización sanitaria que respalde esos usos.

¿Por qué el Invima prohibió la venta de este vapeador?

El producto identificado en la alerta corresponde al Purlyf Sunday Driver CBD + CBN 2000 mg, un vapeador de uso inhalado que, de acuerdo con el Invima, no ha recibido registro sanitario por parte de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. La entidad indicó que tampoco cumple con lo establecido en el artículo 2.8.11.3.2 del Decreto 613 de 2017, que reglamenta el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis.

El Invima explicó que este vapeador no ha sido evaluado en calidad, seguridad ni eficacia, por lo que representa un riesgo para los consumidores. Además, señaló que en los productos fraudulentos se desconoce la composición real de sus componentes, su trazabilidad, las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como la calidad de los ingredientes utilizados.

¿Qué recomendaciones hizo el Invima a los consumidores?

La entidad pidió a la ciudadanía abstenerse de comprar o utilizar este vapeador y recordó que los medicamentos, productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios deben contar con un registro sanitario vigente antes de ser adquiridos. También reiteró que muchos productos fraudulentos son comercializados a través de internet, redes sociales y cadenas de mensajería.

En caso de que una persona esté utilizando este producto, el Invima recomendó suspender inmediatamente su consumo. Si después de usarlo presenta algún evento adverso, deberá reportarlo a la autoridad sanitaria mediante los canales de farmacovigilancia.

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