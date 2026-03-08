¿Lamine Yamal está de visita en Colombia? El gesto que desató los rumores en redes

Una foto compartida en las historias de Instagram de Lamine Yamal encendió las redes y generó todo tipo de especulaciones ante la posibilidad de que la estrella del FC Barcelona esté de visita en territorio nacional tras salir campeón del Mundial con la Selección de España.

Aunque no se ha confirmado que el jugador se encuentre en el país, la foto es muy diciente. Aparece posando junto a la bandera de Colombia en compañía de sus dos mejores amigos que lo suelen acompañar en todas partes y en los momentos más importantes de su vida: Mohamed Abde y Souhaib.

¿Quiénes son Mohamed Abde y Souhaib, los amigos inseparables de Lamine Yamal?

Mohamed Abde es primo de Lamine Yamal y una de las personas más cercanas al futbolista. Además del vínculo familiar, ambos compartieron su infancia en el barrio de Rocafonda, Mataró (Barcelona) y desde siempre ha sido incondicional para Lamine.

Por su parte, Souhaib es considerado el mejor amigo de la infancia del atacante español. Los tres crecieron juntos en el mismo barrio y a pesar del éxito del futbolista, tanto en su club como en selección nacional, no los ha dejado atrás y siempre que puede los tiene junto a él.

¿Qué relación tiene Lamine Yamal con Colombia?

Aunque hay que esperar por nuevas actualizaciones por parte de Lamine Yamal para confirmar si se encuentra en Colombia, es de conocimiento público que a lo largo de los últimos meses ha venido fortaleciendo su relación con varias figuras de la farándula en el país.

Una de las más cercanas es el cantante Ryan Castro, quien fue uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños 18 del jugador en España. Incluso, en la reciente fotografía compartida por Yamal, la publicación estuvo acompañada por una canción del artista antioqueño.

Otro colombiano con el que ha coincidido es el creador de contenido Westcol, quien asistió a la celebración de cumpleaños del futbolista junto a Ryan Castro y posteriormente reveló que ambos mantuvieron conversaciones durante el evento y continuaron en contacto mediante mensajes.

Finalmente se encuentra el cantante Blessd, quien ha tenido colaboraciones de la mano del FC Barcelona y en sus redes sociales ha comentado que siempre es de agrado visitar a un gran amigo como Lamine Yamal.