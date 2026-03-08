Top 10 de los carros más vendidos en Colombia en julio: modelos, cifras y tendencias

El mercado automotor en Colombia cerró el mes de julio de 2026 con cifras históricas y una sacudida sin precedentes en el ranking de ventas. Según el más reciente informe presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), durante el séptimo mes del año se matricularon 28.633 vehículos nuevos, lo que representa un espectacular crecimiento del 20% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Con este resultado, el acumulado entre enero y julio alcanzó las 186.253 unidades matriculadas, reflejando un repunte del 44,5% frente al mismo lapso del año anterior y consolidando al sector de la movilidad como uno de los mayores dinamizadores de la economía nacional.

La mayor sorpresa del mercado la dio el segmento de movilidad sostenible. Por primera vez en la historia del país, un vehículo 100% eléctrico se coronó como el carro más vendido en un solo mes.

Carros más vendidos en el mes de julio 2026

El Tesla Model Y encabezó la lista de referencias más matriculadas al registrar 1.795 unidades en julio, equivalente a una cuota del 6,3% del mercado nacional. Con esta cifra, el modelo de la marca estadounidense desbancó a íconos tradicionales del mercado colombiano como el Kia Picanto (1.022 unidades) y la Renault Duster (983 unidades), que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

El top 5 del mes lo completaron la Mazda CX-30 (805 unidades) y el Kia K3 (801 unidades).

Tesla Model Y - 1.795 unidades vendidas. Kia Picanto - 1.022 unidades vendidas. Renault Duster - 983 unidades vendidas. Mazda CX-30 - 805 unidades vendidas. Kia K3 - 801 unidades vendidas. Kia Sportage - 715 unidades vendidas. Toyota Corolla Cross - 712 unidades vendidas. Toyota Land Cruiser - 663 unidades vendidas. Renault Kardian - 534 unidades vendidas. Foton BJ - 509 unidades vendidas.

Liderazgo por marcas y dinámica regional

E el análisis por fabricantes, Kia se consolidó como la marca líder en ventas durante julio al acaparar el 14,1% de la cuota de mercado. Le siguieron Toyota con un 11,2%, Renault con el 9,6%, y en un histórico empate por la cuarta posición se ubicaron Tesla y Suzuki, ambas con el 6,6% de participación. En conjunto, estas cinco firmas concentraron casi el 48% de las matrículas del mes.

En el panorama regional, Bogotá, D.C. se mantuvo como la plaza de mayor volumen con 8.197 matrículas nuevas y un crecimiento del 50,5%. Sin embargo, la gran sorpresa en desempeño porcentual la dio Sincelejo, que encabezó la aceleración nacional con un aumento del 52,2% en sus registros, seguida por La Paz (Cesar) (+37,3%), Medellín (+36,3%) y Cali (+29%).