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Top 10 de los carros más vendidos en Colombia en julio: modelos, cifras y tendencias

Conozca las marcas y modelos más vendidos en este mes del año. Hubo sorpresas en el listado.

Foto: Creada por IA

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
03:46 p. m.
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El mercado automotor en Colombia cerró el mes de julio de 2026 con cifras históricas y una sacudida sin precedentes en el ranking de ventas. Según el más reciente informe presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), durante el séptimo mes del año se matricularon 28.633 vehículos nuevos, lo que representa un espectacular crecimiento del 20% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Con este resultado, el acumulado entre enero y julio alcanzó las 186.253 unidades matriculadas, reflejando un repunte del 44,5% frente al mismo lapso del año anterior y consolidando al sector de la movilidad como uno de los mayores dinamizadores de la economía nacional.

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La mayor sorpresa del mercado la dio el segmento de movilidad sostenible. Por primera vez en la historia del país, un vehículo 100% eléctrico se coronó como el carro más vendido en un solo mes.

Carros más vendidos en el mes de julio 2026

El Tesla Model Y encabezó la lista de referencias más matriculadas al registrar 1.795 unidades en julio, equivalente a una cuota del 6,3% del mercado nacional. Con esta cifra, el modelo de la marca estadounidense desbancó a íconos tradicionales del mercado colombiano como el Kia Picanto (1.022 unidades) y la Renault Duster (983 unidades), que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

El top 5 del mes lo completaron la Mazda CX-30 (805 unidades) y el Kia K3 (801 unidades).

  1. Tesla Model Y - 1.795 unidades vendidas.
  2. Kia Picanto - 1.022 unidades vendidas.
  3. Renault Duster - 983 unidades vendidas.
  4. Mazda CX-30 - 805 unidades vendidas.
  5. Kia K3 - 801 unidades vendidas.
  6. Kia Sportage - 715 unidades vendidas.
  7. Toyota Corolla Cross - 712 unidades vendidas.
  8. Toyota Land Cruiser - 663 unidades vendidas.
  9. Renault Kardian - 534 unidades vendidas.
  10. Foton BJ - 509 unidades vendidas.

Liderazgo por marcas y dinámica regional

E el análisis por fabricantes, Kia se consolidó como la marca líder en ventas durante julio al acaparar el 14,1% de la cuota de mercado. Le siguieron Toyota con un 11,2%, Renault con el 9,6%, y en un histórico empate por la cuarta posición se ubicaron Tesla y Suzuki, ambas con el 6,6% de participación. En conjunto, estas cinco firmas concentraron casi el 48% de las matrículas del mes.

En el panorama regional, Bogotá, D.C. se mantuvo como la plaza de mayor volumen con 8.197 matrículas nuevas y un crecimiento del 50,5%. Sin embargo, la gran sorpresa en desempeño porcentual la dio Sincelejo, que encabezó la aceleración nacional con un aumento del 52,2% en sus registros, seguida por La Paz (Cesar) (+37,3%), Medellín (+36,3%) y Cali (+29%).

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