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Revelan video de dos niños presuntamente maltratados en Risaralda: alertan al ICBF y a la Policía

Habitantes del sector aseguran que los menores permanecen llorando por horas hasta quedarse dormidos.

Niños presuntamente maltratados en Risaralda
Foto: X/@LuismLopezA

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
03:45 p. m.
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Un video captó una escena que para muchos resultó indignante. En ella aparecen dos niños dormidos entre una ventana y las rejas de una vivienda, luego de que, presuntamente, hubieran permanecido allí durante varias horas como castigo.

El hecho ocurrió en el barrio La Pradera 2 de La Hermosa, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

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Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y despertaron rechazo de varias figuras públicas, mientras vecinos del sector aseguran que no sería la primera vez que ocurre una situación similar.

Dos niños fueron vistos pegados a una ventana en Risaralda

La grabación muestra a dos menores apoyados contra una ventana, inmóviles y aparentemente dormidos, mientras permanecen atrapados entre la estructura de la vivienda y las rejas exteriores.

Según las denuncias difundidas por habitantes del sector, los niños habrían sido dejados allí como castigo. Incluso, aseguran que permanecieron llorando durante más de dos horas hasta que, agotados, terminaron quedándose dormidos en ese lugar.

Los vecinos también sostienen que esta situación sería frecuente y que, por esa razón, decidieron hacer pública la grabación para pedir la intervención urgente de las autoridades y evitar que los menores continúen expuestos a este tipo de hechos.

¿Qué se sabe de los dos niños presuntamente maltratados en Risaralda?

Tras la difusión del video, diferentes líderes políticos reaccionaron rechazando lo sucedido y solicitaron una respuesta inmediata de las entidades encargadas de proteger a la infancia.

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La concejal de Bogotá, María Clara Name, afirmó:

Rechazamos lo ocurrido en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Dos niños habrían permanecido durante horas entre una ventana y las rejas de una vivienda, presuntamente como castigo. Esto es una forma de maltrato infantil; ningún niño merece ser víctima de tratos crueles o degradantes por sus padres o cuidadores. Solicitamos al ICBF y la Policía actuar de inmediato para proteger a estos menores, esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la ley.

Por su parte, el representante a la Cámara Luis Miguel López hizo un llamado para que el caso sea verificado cuanto antes.

Ningún niño debería ser sometido a situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar o su dignidad. Hago un llamado a la directora designada del ICBF para que se verifiquen con prontitud los hechos ocurridos en Santa Rosa de Cabal y, de ser necesario, se activen todas las rutas de protección correspondientes. La niñez merece toda nuestra atención, cuidado y compromiso.

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también se pronunció tras conocer las imágenes.

Como padre, este tipo de imagen es extremadamente dolorosa; ningún niño debería pasar por algo tan aberrante e indignante. Pregunto al ICBF. Es urgente intervenir para protegerlos; es evidente que estos niños corren peligro en esa casa. Soñamos con un país que respete a la infancia y que imponga castigos mucho más severos a quienes cometen actos de violencia contra ella.

¿Ya se pronunciaron las autoridades?

Hasta el momento, la única información que se conoce corresponde al video difundido en redes sociales y a las denuncias realizadas por habitantes del sector, quienes insisten en que los presuntos castigos serían repetitivos.

Las reacciones ya han aumentado la presión para que las autoridades competentes verifiquen las condiciones en las que viven los menores, establezcan si existió maltrato infantil y, de ser necesario, activen las medidas de protección correspondientes.

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